Die 5 besten Apps für die NFL-Saison

Die auch hierzulande beliebte NFL lässt sich dank einiger Apps rund um die Uhr verfolgen.

Vergangene Woche ist die amerikanische Football-Liga NFL in ihre 103. Saison gestartet. Der amtierende Champion, die Kansas City Chiefs, möchten auch in dieser Saison wieder die Vince Lombardi Trophy in Angriff nehmen. Die 31 anderen Teams möchten gleichzeitig den nächsten Ring für Star-Quarterback Patrick Mahomes verhindern. Während abseits der normalen Spielerrotationen keine sonderlich großen Veränderungen in der NFL stattgefunden haben, hat sich für Zuschauer*innen beispielsweise in Österreich und Deutschland einiges getan. Sowohl die kostenfreien Übertragungen im Fernsehen als auch der NFL Gamepass sind dieses Jahr neu. Die ein oder andere neue App am Smartphone wird es möglicherweise dafür brauchen. Wir stellen euch diese NFL-Apps vor: Sleeper: iOS und Android

iOS und Android RTL+: iOS und Android

iOS und Android DAZN: iOS und Android

iOS und Android NFL Fantasy Football : iOS und Android

: iOS und Android NFL: iOS und Android

Sleeper Einer der aufsteigenden Sterne im Bereich der Fantasysport-Apps ist Sleeper. Das 2019 gegründete Start-up wollte sich damals als Gegenpol zu den beliebten Angeboten von Yahoo und ESPN positionieren. Schön langsam scheint man diesem Ziel näherzukommen. Während die App anfänglich behutsam hochgezogen wurde, ist man mittlerweile bei Kapitalrunden im Millionenbereich sowie einer stetig wachsenden Spieler*innenschaft angekommen. Sleeper möchte gleich mehrere Bereiche des Fantasy-Spiels anders angehen. So soll die App Neulinge und Casual-Gamer*innen ansprechen, außerdem möchte man das Angebot auch auf weibliches Publikum ausrichten. Gehen wir zum ersten Mal in die App, gilt es direkt einen Account anzulegen. Mail-Adresse oder Telefonnummer reichen hier aus, neben dem Passwort müssen wir sonst keinerlei Daten angeben. Haben wir uns noch durch die Datenschutzbestimmungen geklickt, kann es bereits losgehen. Sleeper bietet unterschiedlichste Modi an, die neben American Football auch Basketball enthalten. Möchten wir direkt loslegen, können wir im Dashboard die gewünschte Sportart auswählen. Dort können wir dann entweder einer bestehenden Liga beitreten oder eine neue gründen und die Rolle des Commissioner übernehmen. Zur Auswahl stehen uns hier dann verschiedene Liga-Typen, nämlich Redraft (jedes Jahr neue Spieler), Keeper (einige Spieler können behalten werden) und Dynasty (alle Spieler werden über mehrere Saisonen hinweg behalten). Nach dieser nicht allzu komplizierten Entscheidung geht der Einstellungswahnsinn aber erst richtig los. Liga-Größe von 4 bis 32 Teilnehmer*innen, Snake- oder Auction-Draft, Zeit pro Pick, verfügbare Spieler, Rostergröße, Punkteverteilung, Play-Offs, Toilet-Bowl oder Loser-Bracket und vieles mehr kann hier angepasst werden. Möchten wir die Liga dann füllen, können wir einfach Freund*innen über einen Link einladen oder sie öffentlich machen. Wenn es dann in den Draft und die ersten Spiele geht, spielt Sleeper die eigenen Stärken richtig aus. Die gesamte Oberfläche bedient sich perfekt auf dem Smartphone, die vielen Farben machen sämtliche Elemente unheimlich übersichtlich. Eine der großen Vorteile von Sleeper ist auch, dass alle wichtigen Daten sofort einsehbar sind. Während bei der Konkurrenz Passing-Yards oder Touchdowns teilweise erst über ein Untermenü aufgerufen werden müssen, sehen wir hier alle wichtigen Daten zu unseren Spielern direkt in der Matchup-Ansicht. Dank der integrierten Chat-Funktion braucht es keinen zusätzlichen Whatsapp-Chat, alles kann über eine App erledigt werden. Und auch der Feed, in dem sich die neusten News aus der Sportwelt einsehen lassen, hält uns auf dem Laufenden. Sleeper ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

RTL+ Während ein Teil der Rechte für die NFL im deutschsprachigen Raum längere Zeit bei ProSieben und Puls4 lagen, gibt es hier in diesem Jahr Neuerungen. Die RTL-Gruppe hat sich für die nächsten 5 Jahre die Rechte an einzelnen Spielen der NFL gesichert und überträgt diese im linearen Fernsehen sowie über das Internet. Während die Fernsehsender der Gruppe theoretisch auch über TV-Streaming-Apps verfügbar sind, hat RTL auch das gesamte Angebot in die hauseigene RTL+ App verpackt. Nur hier bekommen wir Zugriff auf alle Spiele bei RTL. 3 Spiele pro Woche gibt es bei der Sendergruppe zu sehen, wobei eines exklusiv auf RTL+ zu sehen ist, während die anderen 2 sich auf RTL bzw. RTL Nitro aufteilen. Kommentiert wird bei RTL von einigen neuen und vielen alten Gesichtern, die Großteils von ran übernommen wurden. Patrick Esume oder Jan Stecker sind genauso am Start wie Frank Buschmann oder Björn Werner. Die RTL+ App selbst gehört sicherlich zu den besser programmierten Anwendungen. Ohne Account ist hier aber nicht viel los. Beim ersten Start können wir uns zwar durch das Angebot durchtippen, egal ob Live-TV oder Serien, überall braucht es eine Anmeldung bzw. die Premium-Variante von RTL+. Nur damit kann auf alle Inhalte des Online-Angebotes zugegriffen werden. 6,99 Euro pro Monat werden dafür fällig, wobei paradoxerweise dann noch immer Werbung abseits der Live-Inhalte zu sehen ist. RTL+ ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot

DAZN Wer die NFL in vollem Umfang genießen möchte, kommt hierzulande nicht an DAZN vorbei. Seit diesem Jahr gibt es das Produkt „Gamepass“, das bisher als eigenständiges Angebot vertrieben wurde, nur noch von DAZN. Der DAZN-Gamepass ist dabei sogar ein weiteres Angebot, hatte der Sport-Streamer bisher bereits die NFL mit weniger Spielen im Programm. Wer lediglich die Redzone, also die Konferenz der Sonntagsspiele sehen will, ist auch mit dem bisherigen Abonnement von DAZN, in dem dann auch Fußball, Tennis und Co. enthalten sind, gut bedient. Neben der Redzone gibt es hier eine deutsche Variante der Konferenz, sowie alle Thursday-Night, Sunday-Night und Monday-Night Spiele pro Woche zu sehen. Möchten wir unser Lieblingsteam aber durch die gesamte Regular Seasons sowie eventuell bis zum Super Bowl verfolgen, braucht es den DAZN Gamepass. Hier sind dann neben der Redzone auch alle Einzelspiele enthalten, die auch im amerikanischen O-Ton geschaut werden können. Gebucht werden kann der DAZN-Gamepass unabhängig vom Hauptabonnement. Während das Hauptabonnement mit 29,99 Euro pro Monat oder 240 Euro pro Jahr zu Buche schlägt, kostet nur der Gamepass derzeit 43 Euro pro Monat oder 172 Euro pro Jahr. Die Apps von DAZN sind dabei Fluch und Segen zugleich. Während die Oberfläche grundsätzlich Inhalte schnell auffindbar macht, sind manche Entscheidungen etwas lästig. So ist die adaptive Qualitätsanpassung vollkommen automatisch und reagiert manchmal sehr empfindlich auf kurze Veränderungen in der Verbindung. Auch das Thema Geräteverwaltung ist bei DAZN eher unbefriedigend gelöst. 6 Geräte können gleichzeitig angemeldet sein. Loggt sich ein weiteres ein, wird das älteste sofort rausgeworfen und man muss sich neu anmelden. DAZN ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

NFL Fantasy Football Wer beim sonntäglichen NFL-Wahnsinn noch mehr Nervenkitzel haben möchte, kann neben der Sleeper-App auch auf NFL Fantasy zurückgreifen. Bei NFL Fantasy handelt es sich um die offizielle App der NFL, die uns das Zusammenstellen unseres eigenen Teams ermöglicht. In den Fantasy-Ligen von NFL Fantasy können wir vollkommen kostenlos gegen Freund*innen und Spieler*innen aus der ganzen Welt antreten. Beim ersten Start der App braucht es lediglich die Registrierung eines NFL-Accounts, dann können wir bereits loslegen. Sind wir angemeldet, haben wir die Möglichkeit einer bestehenden Liga beizutreten oder als Commissioner eine eigene Liga an den Start zu bringen. Bis zu 20 Spieler*innen können an einer Liga teilnehmen, die sich grundsätzlich durch ihren Draft-Typ unterscheiden. Während im Standard-Modus ganz normal die Spieler gezogen werden, gibt es bei „Salary Cap“ monetäre Beschränkungen, die es bei Spielerauswahl zu beachten gilt. Möchten wir alles dem Zufall überlassen, gibt es außerdem noch Autodraft zur Auswahl. 4 bis 20 Teams können innerhalb einer Liga spielen, wobei wir die Spieler*innen entweder selbst einladen oder durch öffentlichen Beitritt dazu holen können. Während der Draft selbst bei NFL Fantasy in der App eher zu wünschen übrig lässt und auf dem Desktop angenehmer ist, muss sich die App ansonsten nicht verstecken. Die Oberfläche ist aufgeräumt und bietet eine gute Übersicht. Lediglich einige Zusatzinformationen wie aktuelle Spielstatistiken oder die Punkteverteilung sind etwas versteckt und könnten eine Ebene höher angezeigt werden. Gerade für Neulinge ist das Interface sicherlich eine Wohltat, fokussiert sich die App doch voll auf die Matchups sowie sämtliche Spieler*innen, die wir im Team haben bzw. später aus der Free-Agency holen können. Der „Verizon Optimizer“ ermöglicht uns zudem, unser Team direkt nach der besten potenziellen Punkteausbeute aufzustellen, falls wir nicht ewig an der jeweiligen Spieltag-Aufstellung herumschrauben möchten. NFL Fantasy Football ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot