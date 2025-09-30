Neue WhatsApp-Funktion fürs Versenden von Fotos

Die Messenger-App bietet neue Möglichkeiten beim Versenden von Fotos, doch es gibt etwas zu beachten.

Der weitverbreitete Messenger aus dem Haus Meta hat ein Feature erhalten, das neue Möglichkeiten beim Versenden von Bildern zur Verfügung stellt: Mit der neuen Funktion ist es möglich, Fotos als kurze Videoclips zu verschicken. Damit man dabei aber nicht in ein Fettnäpfchen tritt, sollte man einen Punkt beachten.

Nahezu alle Smartphones können heutzutage beim Fotografieren kurze Videos aufnehmen. Dabei wird die Situation kurz vor Drücken des Auslösers sowie kurz danach als Bewegtbild festgehalten. Diese Mini-Clips können über WhatsApp nun als so genannten Live-Photos versendet werden.

➤ Mehr lesen: Wie verdient WhatsApp eigentlich Geld?

Vorsicht beim Versenden

Allerdings wird dabei nicht nur das Video aufgenommen, sondern auch die Audiospur. Und wenn man ein Live-Photo über WhatsApp verschickt, kann auch der Ton zu dem Mini-Video angehört werden. Es ist also ratsam, vorher zu kontrollieren, was in dem kurzen Moment zu hören ist. Nicht, dass es anschließend Missverständnisse gibt.

Sobald man zum ersten Mal ein Live-Photo versendet, wird in der Chat-App ein entsprechender Hinweis angezeigt. Anschließend gibt es eine neue Schaltfläche, mit der ausgewählt werden kann, ob man das Bild als Foto oder Mini-Video versenden möchte.

➤ Mehr lesen: Das wissen Signal und WhatsApp über dich