Supermarkt abgebrannt: Bill-Gates-Gegner unter Verdacht

Gates investierte halbe Milliarde Euro

Bill Gates investiert sein Vermögen gerne in alternative Energien und klimafreundliche Geschäftsideen – darunter auch Picnic, das die von ihm und seiner Frau Melinda ins Leben gerufene Stiftung mit rund einer halben Milliarde Euro unterstützt.

Picnic beliefert Kund*innen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mit Lebensmitteln. Diese können via App mit wenigen Klicks bestellt werden. Es bezeichnet sich selbst als „klimafreundliches Einhorn“ und bietet eine Vielzahl an vegetarischen und veganen Lebensmitteln sowie Fleischersatzprodukte an. Das machte das Start-up in der Vergangenheit zur Zielscheibe von kommerziellen Landwirt*innen.

Aufgeheizte Stimmung

Die Stimmung unter den niederländischen Bäuerinnen und Bauern ist ohnehin explosiv. In den vergangenen Monaten kam es immer öfter zu Protesten. Denn die niederländische Regierung plant, neue Umweltauflagen einzuführen, die den Landwirt*innen viel Mehrkosten einheimsen würden.

Dass Picnics Hauptinvestor Gates sich regelmäßig für Umweltschutz stark macht, dürfte den kommerziellen Landwirt*innen in den Niederlanden ebenfalls sauer aufstoßen. Im Netz tauchten daher zahlreiche Verschwörungstheorien auf, wonach der Onlinelieferdienst Opfer von Brandstifter*innen gewesen sein könnte, wie Newsweek berichtet.

Neben wütenden Landwirt*innen wird auch mit Täter*innen spekuliert, die Bill Gates einfach nur Schaden wollten - quasi als "Racheaktion". Gates wird ua. von Verschwörungstheoretikern vorgeworfen, Corona und die Affenpocken "erfunden" zu haben. Das Auslieferlager des Online-Supermarkts sei hier ein relativ leichtes Ziel für Brandstiftung gewesen.

Ob es sich bei dem Vorfall tatsächlich um Brandstiftung handelt, ist bis dato unklar. Dutch News spekuliert, dass der Brand auch durch einen Kurzschluss in einem der elektrischen Lieferwagen des Lebensmittellagers ausgelöst worden sein könnte.