VitaBlick: Eine Erfolgsstory aus dem Start-up-Hub Burgenland

Absolvent*innen des Accelerator-Programms der Wirtschaftsagentur Burgenland konnten bereits einige Erfolge verbuchen. So auch VitaBlick.

Noch bis Freitag, 15. März können sich Start-ups und Gründer*innen für das Accelerator-Programm 2024 von #StartUpBurgenland bewerben. Insgesamt werden 5 Start-ups für das 8-monatige Programm ausgewählt, die jeweils einen Zuschuss von 10.000 Euro erhalten. Die Wirtschaftsagentur Burgenland bietet zudem Finanzierungen von bis zu 400.000 Euro an.

Wertvolle Außenperspektive

Gründer Amadeus Linzer absolvierte das Programm 2022 und konnte dabei wichtige Erkenntnisse für sein Start-Up VitaBlick sammeln. "Es war unglaublich wertvoll, eine Außenperspektive von erfahrenen Gründern zu erhalten", sagt Linzer dazu. "Als Alleingründer hat man manchmal einen Tunnelblick und sieht die wichtigen Dinge gar nicht."

VitaBlick ist im Bereich Care-Arbeit tätig und bietet in ihrer Mobilität eingeschränkten Senior*innen dank VR-Technologie 360-Grad-Seniorenreisen an. So können etwa frühere Urlaube nachgeholt, Orte der Kindheit besucht oder Berge bestiegen werden, ohne auch nur vom Sessel aufstehen zu müssen.