Diese Boeing 747 sitzt seit einem Jahr in Deutschland fest

Am Rollfeld des Flughafens Frankfurt-Hahn fristet eine Boeing 747 ihr trauriges Dasein. Seit etwas mehr als einem Jahr steht der Jumbojet auf dem Flughafen herum und darf nicht mehr abheben.

In der Zwischenzeit ist die 747 an neue Eigentümer*innen verkauft worden. Weil diese aber bislang unbekannt sind, bleibt weiter unklar, wer das angehäufte Abstellentgelt in der der Höhe von mittlerweile 400.000 Euro bezahlen soll – pro weiteren Tag werden jeweils 1.200 Euro fällig.