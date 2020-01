Diese 10 Dinge werden uns 2020 beschäftigen

PS5, neue Xbox und Spielestreaming

Zum Weihnachtsgeschäft 2020 wird die PlayStation 5 erscheinen. Bis dahin ist mit zahlreichen Leaks zu rechnen. Ebenso werden einige Informationen darüber durchsickern, welche Spiele zum Start der neuen Konsolen-Generation zu erwarten sind. Relativ zeitgleich dürfte auch eine neue Xbox das Licht der Welt erblicken, die Xbox Series X. In Sachen Spieletitel werden 2020 unter anderem "The Last of Us 2", "Diablo IV", "Cyberpunk 2077" und "Halo Infinite" von den Fans erwartet.

Ansonsten wird es 2020 einige Neuigkeiten im Bereich des Spielestreamings geben. Google Stadia ist bereits in einigen Ländern gestartet, demnächst vermutlich auch in Österreich. Abgesehen davon ist mit einem Spielestreaming-Service von Amazon zu rechnen, möglicherweise auch von Microsoft.