Schwarmangriffe mit Drohnen gehören zum Kriegsalltag. Russland greift so regelmäßig zivile Ziele in der Ukraine an, mit einer Mischung aus günstigen Kamikazedrohnen und Marschflugkörpern.

Solche Sättigungsangriffe sollen die Luftabwehr überlasten. Denn irgendwann muss diese nachladen und kann dann für eine Weile nicht mehr feuern. Außerdem sind Luftabwehrraketen teuer: Eine einzelne PAC-3 MSE des US-Abwehrsystems Patriot kostet etwa 4 Millionen US-Dollar.