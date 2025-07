F-22 soll durch Upgrades bis zum Superflieger F-47 am Leben bleiben

„Viability repräsentiert die zukünftige Beschaffung von Hardware und Software, um die Fähigkeiten in mehreren, aber nicht ausschließen diesen, Bereichen zu verbessern“, ist in den Budget-Dokumenten der Air Force zu lesen. Die Bereiche sind:

Sinnvoll wäre, wenn IRDS und IRST bei der F-22 zusammenarbeiten würden. Ein einzelner Infrarotsensor kann etwa nicht sofort die Entfernung des erfassten Ziels messen. 2 oder mehr Sensoren, die miteinander verbunden sind, können aber das Ziel triangulieren und so in Echtzeit Lage, Flugrichtung und Entfernung bestimmen. Ob die F-22 diese Fähigkeit bekommt, ist derzeit nicht bekannt.

Denkbar wäre, dass die Düsen der Triebwerke angepasst werden, damit die Infrarot-Signatur von hinten kleiner wird. Außerdem könnten spezielle Beschichtungen genutzt werden. In den vergangenen Jahren wurden F-22s, F-35s und sogar F-117s mit einer spiegelnden Beschichtung gesichtet. Infrarot-Sensoren tun sich nämlich schwer mit reflektierenden Oberflächen. Dafür wäre aber eine in der Sonne glänzende F-22 zumindest für menschliche Augen leichter sichtbar.

Die weit günstigere F-35A ( 83 Millionen US-Dollar ), die 2016 in Dienst gestellt wurde, war nie als F-22-Ersatz gedacht, sondern als günstige Ergänzung , um auf die benötigten Fliegermengen zu kommen. Die F-22 wird als Luftüberlegenheits-Jet deklariert, während die F-35 ein Mehrzweck-Kampfjet ist. Die F-22 ist größer und hat dank ihrer 2 Triebwerke mehr Leistung, was ihr eine höhere Geschwindigkeit und Vorteile im Luftkampf gibt.

Raptor-Pension rückt in die Ferne

Unter dem Namen NGAD (Next Generation Air Dominance) wurde ab 2014 konkreter ein Nachfolger für die F-22 gesucht. 2023 stand das Projekt auf wackeligen Beinen, 2024 sprach die Air Force sogar davon, es wegen der hohen Kosten abzubrechen. Also mussten Pläne her, die F-22 am Leben zu erhalten.

Im März 2025 enthüllte US-Präsident Trump mit der F-47 schließlich doch das Ergebnis von NGAD. Laut der Air Force sollen mindestens 185 Stück gekauft werden, um die derzeit vorhandenen 143 für den Kampfeinsatz zugelassenen F-22s und die 42 Stück für Training und Erprobung zu ersetzen.