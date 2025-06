Neues Zielsystem der F/A-18 fällt alle 14 Stunden aus

Der IRST-Pod ist ein wichtiges Upgrade für Kampfjets der US Navy, um chinesische Stealth-Fighter zu erfassen.

Seit 2001 ist die Super Hornet das fliegende Arbeitstier der US Navy . Die Kampfjets F/A-18E (Einsitzer) und F/A-18F (Zweisitzer) haben auf den Flugzeugträgern die F-14 abgelöst.

Dafür braucht sie aber Updates, um am Schlachtfeld mithalten zu können. Eines davon, das als besonders wichtig eingestuft wird, ist ein Infrarotzielsystem ( IRST - Infrared Search and Track). Und ausgerechnet das hat massive Probleme, berichtet twz : Es fällt alle 14 Stunden aus.

Seitdem war die Super Hornet bei zahlreichen Einsätzen dabei, von Afghanistan über Irak bis zu Syrien. Eigentlich sollte sie schon langsam in Pension gehen. Da jedoch das F/A-XX-Projekt der Navy auf wackeligen Beinen steht, könnte sie womöglich sogar bis in die 2040er-Jahre fliegen.

© US Navy

Das IRST21 wird von Lockheed Martin gebaut. Um die F/A-18E/F nachträglich damit auszustatten, wird es an der Spitze des Treibstofftanks FPU-13/A angebracht, der mittig am Rumpf montiert ist. Das gesamte System heißt ASG-34A(V)1 , wird aber üblicherweise einfach nur IRST-Pod genannt.

Grafische Darstellung, wie der IRST21 in einem Pod verbaut ist

© US Air Force

So funktioniert IRST

Im Gegensatz zu Radar funktioniert IRST komplett passiv. Die F/A-18 hat deshalb keine aktiven Strahlungsemissionen bei der Nutzung von IRST. Dadurch wird das Ziel nicht vorgewarnt und es gibt keine zusätzliche Möglichkeit für den Feind, die F/A-18 aufzuspüren, etwa durch die Rückverfolgung der Radarstrahlen.

IRST nutzt das Infrarotspektrum, also Wärmebildtechnologie. Die Ziele werden erfasst, weil ihre Wärme von der der Umgebung abweicht. Der neue IRST-Pod kann das auf eine Distanz, die weit über die Sichtweite des Piloten hinausgeht. Das klassische Radar hat zwar immer noch eine größere Reichweite, dafür „sieht“ der IRST-Pod aber auch Stealth-Flugzeuge und -Marschflugkörper, sowie Drohnen, die zu klein für eine korrekte Radarerfassung wären.

Beides ist für die Navy extrem wichtig. Wenn es zu einem bewaffneten Konflikt in China kommt, wird die Navy mit ihren Flugzeugträgern an vorderster Front stehen. Und China baut mit der J-35, J-36 und J-50 gerade massiv seine Flotte an Stealth-Jets aus.

