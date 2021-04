Fracht und Passagiere: Wird der Airbus A380 zum Combi-Flieger?

Logistische Herausforderung

Eine weitere Problematik würde sich schnell in der Praxis zeigen. Die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist, Fracht und Passagiere gleichzeitig einzuladen. In diesem Fall müsste das Be- und Entladen eines solchen Flugzeugs am Passagierterminal über die Bühne gehen. Und die teils recht engen Terminals seien nicht für eine solche Logistik ausgelegt.

Außerdem habe die Lufthansa bereits Erfahrungen mit einer ähnlichen Combi-Version der Boeing 747 gemacht. Vor allem beim gleichzeitigen Umschlag von Fluggästen und Fracht sei es oft zu Verzögerungen gekommen, wodurch der Flugplan durcheinandergekommen ist.