Triebwerke von Boeing und Airbus mit Fake-Ersatzteilen beliefert

Das CFM56 ist weltweit das am häufigsten verwendete Triebwerk. Europäischen Behörden zufolge könnte es fehlerhafte Teile in sich tragen.

Das CFM56 ist das am häufigsten verwendete Triebwerk der Welt. Es ist in zahlreichen Airbus- und Boeing-Flugzeugen verbaut, darunter Varianten der Jets 737, A340 und A320.

Unklar, wie viele Triebwerke betroffen sind

Über 30.000 CFM56-Triebwerke wurden im Laufe der Jahre gebaut. Wie viele dieser Triebwerke Ersatzteile ohne Sicherheitszertifikat verbaut haben, ist derzeit nicht bekannt.

CFM konnte bereits 70 "gefälschte" Zertifikate ausmachen, die sich auf 50 verschiedene Ersatzteile beziehen. Das Unternehmen hat seine Kunden angewiesen, die von AOG gelieferten Komponenten bis auf weiteres nicht bei Reparaturen einzusetzen.

Laut Recherchen der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde AOG Technics im Jahr 2015 gegründet. Die Firma befindet sich mehrheitlich im Besitz des 35-jährigen Jose Zamora Yrala. Yrala gibt seine Nationalität in einigen Dokumenten als venezolanisch an, in anderen als britisch. AOG Technics verfügt auch über eine Website, diese war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels allerdings nicht erreichbar.