Die Satelliten-SOS-Funktion der iPhone ist eine praktische Sache. Richtig verwendet, können damit Leben gerettet werden, wie es bereits des Öfteren vorgekommen ist. Falsch verwendet, können damit auch unbeabsichtigt Rettungsaktionen mittels Hubschraubereinsatz ausgelöst werden.

So geschehen im vergangenen Juni in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Colorado. John Cook, der Mitgründer des Technologie-Blogs GeekWire hat dort mit seinem iPhone unabsichtlich einen Notruf abgesetzt. Auf GeekWire schreibt er vom "worst butt-dial of my life" - also vom schlimmsten, so genannten Hosentaschenanruf seines Lebens.

➤ Mehr lesen: Was die neue iPhone-SOS-Funktion wirklich bringt