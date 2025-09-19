Österreicher hinter LimeWire kaufen berüchtigtes Fyre Festival

19.09.2025

Wer in den 00er-Jahren online war, ist an LimeWire höchstwahrscheinlich nicht vorüber gekommen. Die berüchtigte File-Sharing-Software war Teil vieler Computer. Mittlerweile hat die Marke LimeWire nichts mehr mit Filesharing zu tun. Sie wurde 2022 von den österreichischen Unternehmerbrüdern Paul und Julian Zehetmayr aufgekauft, um ein NFT-Projekt daraus zu machen. ➤ Mehr lesen: Österreicher bringen Limewire als NFT-Marktplatz zurück Jetzt haben die Brüder im Zuge dieses Projekts die Marke Fyre Festival erworben, wie in einer Presseaussendung bekannt gegeben wurde. “Fyre wurde zum Symbol eines fehlgeschlagenen Hypes, schrieb aber auch Geschichte“, wird Julian Zehetmayr, CEO von LimeWire, zitiert. Man wolle nicht das Festival, sondern lediglich die Marke zurückbringen.

Das neue Konzept für die Fyre-Festival-Marke soll in den kommenden Monaten näher vorgestellt werden. Bereits jetzt existiert eine Warteliste, auf der Interessierte exklusive Updates und frühzeitigen Zugang erhalten können. “What Could Possibly Go Wrong?”, heißt es auf der Webseite. Zudem wird Merchandise angeboten - vom T-Shirt bis zum Käppchen mit Fyre-Festival-Logo. Das Fyre Festival-Desaster Das ursprüngliche Fyre Festival 2017 sollte auf den Bahamas stattfinden und mit Auftritten von Künstlern wie Blink-182, Major Lazer und Migos locken. Besucher fanden jedoch vor Ort mangelhafte Unterkünfte und fehlende Verpflegung vor. Auch ein Großteil der angekündigten Auftritte kam nicht zustande. Eine Netflix-Dokumentation zu dem Festival stieß auf viel Resonanz.