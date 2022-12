Live-Flugkarte zeigt, wo der Weihnachtsmann sich gerade befindet

Ein ganz besonderes Fluggerät ist heute am Himmel unterwegs, nämlich der Schlitten des Weihnachtsmanns.

Das Onlineportal flightradar24.com zeigt normalerweise Flugzeuge live auf ihren Routen an. Am 24. Dezember hat sich aber ein ganz besonderes Fluggerät eingeschlichen, nämlich der Schlitten des Weihnachtsmanns.

Der Schlitten hob bereits um 2 Uhr in der Früh am Nordpol ab und reist einmal um die Welt, bevor er wieder am Nordpol landet.