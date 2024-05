Melinda Gates verlässt Gates-Stiftung, nimmt 12,5 Milliarden mit

"Gemäß meiner Vereinbarung mit Bill werde ich nach meinem Ausscheiden aus der Stiftung über zusätzliche 12,5 Milliarden Dollar verfügen, die ich in meine Arbeit für Frauen und Familien investieren kann", schrieb Melinda Gates auf der Plattform X, ohne Details zu nennen.

Sie will sich fortan auf ihr eigenes Projekt konzentrieren: die Förderung von Frauen und Familien . Das Geld, das sie aus der Stiftung mitnimmt, soll jedenfalls wohltätigen Zwecken erhalten bleiben.

Neuer Name für die Stiftung

Nach einigen schwierigen Jahren, in denen Melinda mit habe ansehen müssen, wie die Rechte von Frauen in den USA und auf der ganzen Welt zurückgedrängt worden seien, wolle sie sich nun speziell dort engagieren, erklärte Stiftungs-Chef Mark Suzman am Montag.

Mit ihrem Ausscheiden als Co-Vorsitzende wird die Stiftung ihren Namen in Gates Foundation ändern und Bill Gates wird der alleinige Vorsitzende sein. "Es tut mir leid, dass Melinda geht, aber ich bin sicher, dass sie in ihrer zukünftigen philanthropischen Arbeit einen großen Einfluss haben wird", schrieb Bill Gates nun auf X.

➤ Mehr lesen: Microsoft ermahnte Bill Gates, nicht mit Mitarbeiterinnen zu flirten