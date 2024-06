Mysteriöser Monolith in der Wüste von Las Vegas entdeckt

Man kann wohl ohne Widerrede behaupten, dass 2020 ein eigenartiges Jahr war. Neben Fledermäusen, Viren und Lockdowns gab es auch eine kuriose Entdeckung, die beinahe bereits in Vergessenheit geraten wäre: die mysteriösen Monolithen.

Im November 2020 ist eine verspiegelte Stele in der Wüste des US-Bundesstaates Utah aufgetaucht, was umgehend für wilde Verschwörungstheorien sorgte. Kurz darauf ist der Monolith verschwunden, während in Rumänien, Kalifornien, der Türkei und anderen Regionen ähnliche Gebilde entdeckt wurden.

Neuer Monolith aufgetaucht

Es wurde nie restlos geklärt, woher die Monolithen stammten und wer sie wieder abgebaut hatte. Von Marketing-Stunts, elaborierten Streichen und Kunstaktionen war die Rede. Und natürlich hätten auch Aliens die Stelen platzieren und wieder verschleppen können, wie manche meinten.

Fast 4 Jahre nachdem es um die verspiegelten Gebilde ruhig geworden ist, ist nun ein solches Objekt erneut in der Wüste von Las Vegas entdeckt worden. Die lokale Polizeibehörde postete ein Bild davon in den sozialen Netzwerken und sprach von einem "mysteriösen Monolithen" in der Nähe des Berggipfels Gass Peak.

