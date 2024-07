Patentantrag zeigt, wie Tesla seine Robotaxis desinfizieren will

In einem Dokument schildert Tesla, wie seine künftig selbstfahrenden Taxis ohne Personal an Bord sauber bleiben sollen.

Im August will Tesla ein neues Fahrzeugmodell vorstellen, das für den Betrieb als Robotaxi optimiert sein soll. Während Zweifel darüber herrschen, ob Tesla wirklich bereit dazu ist, eine Vielzahl selbstfahrender Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, gibt es auch andere Bedenken: Wer macht den Innenraum sauber , wenn nicht eine Fahrerin oder ein Fahrer? Tesla hat sich dazu offenbar Gedanken gemacht, wie aus einem Patentantrag hervorgeht, der nun vom Patentforscher SETI Park aufgestöbert wurde.

Desinfektionsspray aus den Luftdüsen

In dem Patentantrag wird beschrieben, wie Tesla Bordsensoren und Fahrzeugsysteme dazu einsetzen will, um Oberflächen zu desinfizieren. Außerdem wird die Möglichkeit präsentiert, eigene Desinfektionsstationen mit Robotern einzurichten, in denen Robotaxis vollautomatisch gereinigt werden.

Eine Idee ist, über die Belüftungsanlage des Fahrzeugs ein Desinfektionsspray im Fahrzeug zu verteilen. Im Zusammenspiel mit der Klimaanlage sollen Temperatur und Feuchtigkeit so eingestellt werden, dass das Überleben von Bakterien und Viren möglichst eingeschränkt wird. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von UV-Licht, wie Drive Tesla Canada berichtet.

