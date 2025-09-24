Laut TikTok soll spätestens heute die Welt untergehen

Anhänger der Rapture-Bewegung fluten TikTok mit Endzeit-Videos. Sie behaupten, dass spätestens am Mittwoch die Welt untergehen soll.

Eine Gruppe von TikTokern sieht das Ende der Welt gekommen – laut ihnen soll es spätestens am 24. September für uns alle vorbei sein, weil Gott die Welt angeblich untergehen lässt. Bis zum endgültigen Ende würde er seit gestern allerdings noch auserwählte Gläubige zu sich in den Himmel holen. Unter dem Hashtag #rapture blicken die Anhänger der Rapture-Bewegung bereits seit einiger Zeit ihrer Auferstehung entgegen: Sie sehen sich als Auserwählte, die von Gott erlöst und in den Himmel auffahren werden – als Belohnung für ihre christliche Frömmigkeit. Andere posten Videos, in denen sie sich über die Endzeit-Gläubigen lustig machen. Rapture heißt auf Deutsch „Entrückung“ – so wird die Aufnahme in die göttliche Welt genannt. Ihre Erwartungen basieren auf Interpretationen biblischer Verse und Datierungen, die eine Rückkehr von Jesus und das Abholen seiner Gläubigen ankündigen. Diesen Endzeitglauben findet man vor allem bei Evangelikalen, in anderen christlichen Strömungen hat er kaum Bedeutung. ➤ Mehr lesen: Über 1.000 Gläubige beichteten bei KI-Jesus in der Schweiz Anhänger fiebern ihrem Ende entgegen In zahlreichen TikToks halten die Gläubigen ihr sehnsüchtiges Warten auf die Auferstehung fest und erklären, wie man sich darauf am besten vorbereitet. Manche erzählen etwa, dass sie ihre gesamten irdischen Besitztümer hergegeben oder ihre Jobs gekündigt haben, um Gott von sich zu überzeugen. Vor 3 Tagen veröffentlichte diese Frau ein Video, in dem sie erklärt, dass es ihr letztes sei. „Ich fühle, dass meine Geschichte zu Ende ist“, erklärt sie. „Ich glaube fest daran, dass wir dieses Jahr die Entrückung erleben. Falls das nicht passiert, komme ich wieder und mache ein Entschuldigungs-Video“:

Eine andere Frau erklärt unter Tränen, dass sie und ihre Familie sogar den Toilettenbesuch vermeiden – wegen der Angst, die eigene Himmelfahrt zu verpassen. Für alle, die noch sehnsüchtig auf ihre „Erlösung“ warten, hat die Frau auch eine Botschaft: „Wenn du noch da bist und noch immer wartest, tut es mir so leid, dass du es nicht geschafft hast.“

Andere Videos erklären, wie man das bevorstehende Ende erkennt – neben Trompetenmusik würden es auch Wetterphänomene ankündigen. Hier wird finsteren Wolken verhangener Himmel als Zeichen der lange erwartete Endzeit interpretiert:

Tutorials wie man vor Gott gut dasteht In anderen TikToks geht es wiederum um die Frage, wie man am besten für die göttliche „Abholung“ vorbereitet ist: Ein TikToker empfiehlt, ein Handtuch bei sich zu tragen, damit man im Himmel nicht nackt herumlaufen muss. Als Beispiel nimmt er eine Frau, die angeblich beim Zeitungholen in den Himmel aufgefahren sein soll. „Sie ist verschwunden und ist jetzt im Himmel beim Vater. Das einzige Problem ist nur, dass sie kein Handtuch dabei hatte und jetzt nackt vor unserem Erlöser steht und das ist echt peinlich. Er glaubt, dass sie deswegen wieder aus dem Himmel verstoßen wird.“ Das Video ist natürlich nicht ernst gemeint.

Nicht alle Gläubige vom Ende überzeugt Andere lassen sich von den Endzeit-Gläubigen jedoch keine Angst machen: „Wenn ihr Angst vor der Entrückung habt, ist das ok. Aber als Christin sage ich euch: Das passiert morgen nicht“, sagte etwa eine TikTokerin gestern. „Die Entrückung würde nie so geplant sein, dass Menschen vorher darüber Bescheid wissen“. Außerdem würde Gott ihr zufolge niemals etwas tun, was bei Menschen Angst oder Depressionen auslöse.

Wenn du Angst hast Toggle Infobox Die Telefonseelsorge steht anonym und rund um die Uhr unter der Nummer 142 zur Verfügung – auch online via Chat.