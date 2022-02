US-Präsident Biden schafft es endlich “Tesla” zu sagen

Nach einer Petition und mehrfacher Aufforderung durch Unternehmensgründer Elon Musk und seinen Fans hat US-Präsident Joe Biden endlich den Namen von dessen E-Autokonzern Tesla in einer Rede erwähnt.

Musk hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt darüber geärgert, dass er vom Weißen Haus übergangen wurde. Erst am 30. Jänner schrieb der E-Auto-Pionier auf Twitter: "Aus unbekannten Gründen ist (der Präsident) nicht in der Lage, das Wort 'Tesla' auszusprechen".

Der Demokrat Biden hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er die traditionellen, gewerkschaftlich organisierten US-Autobauer bevorzugt.

Musk freut sich

Musk begrüßte die Bemerkung, indem er auf Twitter einen Verweis darauf mit einem lächelnden Emoji veröffentlichte. Kurz darauf bedankte er sich bei den Unterzeichner*innen einer Petition, die den US-Präsidenten aufforderte, "Teslas Führungsrolle bei Elektroautos anzuerkennen". Die Initiative hatte 58.000 Unterschriften gesammelt.