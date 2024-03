Yuris Night 2024: Österreich kann Weltraum

Am Jahrestag des ersten Fluges in den Weltraum findet alljährlich in aller Welt die Yuris Night statt. Raumfahrtfans geben sich dabei ihrer Begeisterung für das All in einer Vielzahl von Zusammenkünften und Veranstaltungen hin. Auch in Wien wird 2024 am 12. April wieder eine Yuris Night stattfinden. Im Technischen Museum Wien lautet das Motto diesmal: Österreich kann Weltraum.

Vortrag, Diskussion Führung

Stargast des Events ist Christiane Helling, die Direktorin des Instituts für Weltraumforschung an der TU Graz. Sie hält einen Vortrag über Space-Projekte, an denen das IWF beteiligt ist. Anschließend wird es eine Podiumsdiskussion über die Rolle heimischer Start-ups und Organisationen im Raumfahrtbereich geben.

Der Kurator der Raumfahrt-Dauerausstellung im Technischen Museum wird eine persönliche Führung anbieten. Man bekommt dabei u.a. den Raumanzug von Franz Viehböck, dem bisher einzigen österreichischen Raumfahrer, zu sehen. Außerdem kann man die Weltraum-Ausstellung im Innovation Corner besichtigen.

Kostenlose Teilnahme

Der Eintritt ist - wie bei der Yuris Night üblich - frei. Die Veranstaltung beginnt am 12. April um 18:00 im Festsaal des Technischen Museums.