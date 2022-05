Die besten Pac-Man Games für iOS und Android

Am 22. Mai 1980 erschien das allererste Pac-Man auf dem Markt. Das vom japanischen Studio Namco entwickelte Spiel hat heute Legendenstatus und ist auch mehr als 40 Jahre später in Form von emulierten ROMs und neuen Games präsent.

So gibt es beispielsweise einen Story-Modus , in dem wir den Kampf gegen die „Geister-Gang“‘ in eine kleine Geschichte verpackt erleben, die einen etwas neuen Twist ins Spiel bringen soll. Ebenfalls integriert sind wöchentliche Turnier-Labyrinthe, die uns das Messen mit anderen Spieler*innen aus der Welt erlauben. Über eine Online-Bestenliste können wir uns hier ständig verbessern und versuchen, die Spitze zu erklimmen.

Pac-Man 256

Ebenfalls aus dem Hause Bandai Namco stammt Pac-Man 256, eine spezielle Version des beliebten Klassikers. Die moderne Interpretation soll dabei dank angepasster Grafik und flinkem Spielmodus noch besser in das Smartphone-Zeitalter passen. Statt ursprünglicher Vogelperspektive finden wir bei Pac-Man 256 eine 3D-Schrägansicht vor, wie wir sie etwa aus Crossy Road kennen.

Aber nicht nur die grafische Darstellung erinnert an Crossy Road, auch das Gameplay ähnelt dem Endlos-Runner sehr. Jeder Schritt bzw. gefressener Pac-Dot in 256 wird über eine fortlaufende Anzeige mitgezählt. Die Anzeige selbst ist direkt in die Spielfläche integriert und zeigt uns so immer direkt, wie weit wir sind.

Gelangen wir bis 256, erhalten wir eine Belohnung, die uns bei unserem Run weiter unterstützt. Neben der klassischen Jagd auf die Geister-Gang können wir diese auch mit 15 verschiedene Power-Ups, bestehend beispielsweise aus Tornados oder Laser, in die Knie zwingen. Gleichzeitig gilt es aber auch den Superschurken, den Glitch, im Auge zu behalten. Dieser breitet sich blitzschnell aus und reißt alles mit, was nicht schnell genug davonkommt.

Pac Man 256 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.