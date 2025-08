Ready or Not für PS5 im Test: Endlich Nachschub für SWAT-Fans

5 Beamte: Mehr Manpower gibt's in Ready or Not nicht, um verschachtelte Levels mit Dutzenden Gegnern zu bewältigen.

Brauchbare vergleichbare Games gibt es wenige. Ende 2021 kam das Ende der Durststrecke, mit der Alpha-Version von Ready or Not . 2 Jahre später erschien die Vollversion. Und jetzt gibt es endlich die Konsolen-Variante für Xbox Series und PS5 . Ich habe die PS5-Version getestet.

SWAT 3 (1999) und SWAT 4 (2005) waren eine Offenbarung. Zwar gab es in der Zeit auch schon Taktik-First-Person-Shooter , aber keine wie diese. Als SWAT-Team war die Aufgabe, Einsätze mit möglichst wenig Verlust von menschlichem Leben zu bestehen, anstatt den Kill-Count in die Höhe zu treiben. Dazu nutzte man Bean Bags, Flashbangs, Pepperballs und das Anschreien von Verdächtigen per Tastendruck: „GET ON YOUR KNEES NOW!“ – gute Zeiten.

Warum das relevant ist: Beamte können sterben – in Ready or Not sogar sehr leicht. Ersetzt man ihn durch einen neuen Mitstreiter, muss dieser wieder einen Einsatz erfolgreich absolvieren, um die Bonus-Eigenschaft freizuschalten.

In Ready or Not übernimmt man die Führung über das SWAT-Team der fiktiven Stadt Los Suenos. Das Herzstück ist ein Kampagnenmodus, der ein bisschen Personal-Management beinhaltet. Das SWAT-Team besteht aus einem selbst und 4 weiteren Beamten .

Ready or Not

Im Bestfall schreit man per Buttondruck so lange auf den Verdächtigen ein, bis er die Waffe fallen lässt und sich hinkniet, damit man ihn fesseln kann. Am besten geht das, wenn mehrere Beamte ihn überraschen , etwa durch das Aufsprengen der Tür, das Werfen einer Blendgranate und man mit eingeschaltetem Licht oder Laser auf ihn zielt. Lässt man sich beim Anlegen der Fesseln zu lange Zeit, kann er auf blöde Ideen kommen, eine eingesteckte Pistole ziehen und das Feuer eröffnen – besonders, wenn die Beamten ihm den Rücken zudrehen.

Die einfachste, aber gleichzeitig schlechteste Methode (falls man am Ende des Einsatzes eine möglichst hohe Wertung bekommen will), ist das Erschießen . Etwas weniger schlimm, aber eigentlich immer noch unerwünscht, ist das kampfunfähig machen durch Anschießen . Besser ist es, wenn man Less-Lethal-Methoden verwendet: Gummigeschoße, Pepper Balls (quasi Pefferspray in Paintball-Kugeln) oder Taser. Aber Vorsicht: Less Lethal ist nicht Non Lethal. Ein Gummigeschoß aus kurzer Distanz auf den Kopf kann auch tödlich sein. Und wenn man vor hat, alles mit Reizstoffen einzusprühen, sollte man besser eine Gasmaske mithaben.

Grundsätzlich verlaufen die Einsätze alle gleich. Das Hauptziel ist immer „Bring Order to Chaos“ – eine nette Hommage an SWAT 4, wo auch das immer das Primärziel war. Übersetzt heißt das: Alles, was eine Waffe hat, wird entwaffnet.

Ready or Not

Dieses Problem gab es auch schon bei SWAT 4. Um den Spieler zu fordern, wird man in Einsätze gesteckt, die absolut nicht für nur 5 Männer gedacht sind. Verbarrikadiert sich ein Einzeltäter in einer Wohnung mit einem Eingang, schickt man vielleicht nur 5 Leute. Aber nicht, wenn sich über ein Dutzend schwer bewaffnete Täter in einer Schule mit mehreren Stockwerken und Trakten befinden, die auch noch Bomben gelegt haben. Oder wenn man ein mehrstöckiges Apartment-Gebäude sichern muss, mit rundem Hof, indem man sich beim Betreten an die Szene aus The Rock erinnert fühlt, bei der die Special Forces in den Hinterhalt geraten (das waren übrigens auch mehr als 5).

Klingt eigentlich ganz easy: Tür auf, Flashbang rein, Pepper Balls ins Gesicht des Bewaffneten, anschreien, verhaften, Donuts und Kaffee auf dem Heimweg zur Polizeistation. Nur ist Ready or Not eher sparsam mit typischen SWAT-Szenarien . Und das drückt den ansonsten hochgehalten Grad an Realismus.

Es ist mir schon klar, dass man die Spieler damit fordern will, dennoch hätte ich mir mehr realistische SWAT-Szenarien gewünscht (kleinere Levels) oder mehr Beamte. Aber so ist es absolut hirnrissig, dass nach gescheiterten Verhandlung 5 Leute reingeschickt werden, um ein Stockwerk in einem Hotel-Komplex zu sichern, in denen ein T-Gang mehrere Zimmertüren auf jeder Seite hat, plus eine große Flügeltür vorne. Man kann einfach nicht alles decken. Selbst, wenn man sich mit übertrieben vielen Wedges ausrüstet, hat man nicht genug Stück davon mit, um alle Türen zu blockieren, damit man verhindert, dass man plötzlich durch einen herausstürmenden Täter überrascht wird. Und selbst wenn man genug mit hätte, ist es nahezu unmöglich, alle Richtungen plus die Tür zu decken, die man blockieren will.

Einfacher mit menschlichen Mitspielern

Was es leichter macht, ist, wenn man im Multiplayer mit fähigen Mitstreitern spielt. Im Solo-Modus kann man die 4 Beamten nämlich nur in 2 2er-Teams teilen, um ihnen Befehle zu geben. Hat man 5 individuelle Spieler, wird es einfacher, weil zB. 3 in jeweils eine andere Richtung decken können, während einer die Tür sichert, die Spieler Nummer 5 mit einem Wedge blockiert.

Ärgerlich ist im Solo-Modus auch, wenn die Beamten nicht das machen, was sie sollen. Bei vielen Missionen funktioniert es ganz gut, bei einigen dafür sehr schlecht. So muss man etwa ein Tunnelsystem, das sich in 3 Haupttunnel mit jeweils weiteren Wegen und Türen aufspaltet, durchsuchen. Natürlich sind die Tunnel und Höhlen voll mit an die Zähne bewaffneten Tätern. Hier stehen sich die Beamten oft im Weg, befolgen Befehle für das Stürmen eines Raumes nicht oder laufen beim Sammelbefehl auf einmal in die andere Richtung durch einen anderen Tunnel, anstatt im selben Tunnel in dem man sich gerade befindet hinten aufzuschließen. Und was passiert mit einem einzelnen Beamten, der durch einen Tunnelkomplex voller bewaffneter Bösewichte läuft? Er wird erschossen.