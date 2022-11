Wie man zu Weihnachten doch noch an eine Konsole kommt

Zwei Jahre nach dem Start in eine neue Konsolengeneration sind PlayStation 5 und Xbox Series X kaum zu bekommen. Im Netz werden sie zu unverschämten Preisen gehandelt, in Geschäften ist es Glückssache, ob zufällig etwas auf Lager ist. Hauptgrund für die Knappheit ist der anhaltende Halbleitermangel , wie Jim Ryan , Chef von Sony Interactive Entertainment, im Mai erklärte . Erst 2024 soll sich der Markt stabilisieren.

Um Microsofts Xbox Series X ist es deutlich ruhiger als um Sonys Konsole. Auch sie ist selten verfügbar, der Wirbel ist aber nicht so groß. Denn schon bei der Vorgängergeneration verkaufte sich die Sony PS4 doppelt so gut wie die Xbox One.

Es ist fast schon ironisch, dass die beste Art, jetzt eine neue Konsole zu bekommen, fernab vom Online-Handel zu finden ist. Wer zu Weihnachten unbedingt eine PS5 oder Xbox Series X will, sollte regelmäßig bei lokalen Elektronikhändlern vorbeischauen. In manchen Geschäften gibt es die Möglichkeit, sich gegen eine Anzahlung vormerken zu lassen.

Xbox Series S

Viele Spiele sind auch in der Cloud verfügbar. Sie werden also nicht installiert, sondern über das Internet gestreamt, egal, ob auf einer Konsole, einem Handy oder einem Laptop. Die Xbox Series X braucht man also nur, wenn man die Spiele des Game Pass in bester Qualität genießen will.

Denn auch die gut verfügbare aber weniger leistungsstarke Xbox Series S (270 Euro) eignet sich dafür. Die Konsole besitzt aber kein Laufwerk. Für einige ist das ein Ausschlusskriterium. Da neue Spiele oft 80 Euro kosten, greifen viele auf gebrauchte Datenträger zurück. Diese können sie später weiterverkaufen, bei digitalen Kopien geht das nicht.

Alternativen finden

Wie bei allen Unterhaltungsformen ist die Wahl der Konsole eine individuelle Angelegenheit, für die man schwer eine allgemeingültige Empfehlung aussprechen kann. Wer unbedingt eine PS5 will, wird an Alternativen wenig Freude haben. Auch die günstigere „PS5 Digital Edition“ ohne Laufwerk ist kaum verfügbar.

Es scheint naheliegend, auf die Vorgängermodelle PlayStation 4 Pro und Xbox One X zurückzugreifen. Hier investiert man aber in veraltete Hardware. Viele neue Spiele laufen darauf nicht oder nur schlecht.