Dysons Tisch-Luftreiniger ist von einem Düsentriebwerk inspiriert
Dyson hat sich mit seinen Luftreinigern einen Namen gemacht. Diese waren bisher aber nicht gerade klein. Nun hat Dyson endlich seinen ersten Tisch-Luftreiniger vorgestellt, der mit seiner kompakten Größe überrascht.
Bei seinem HushJet Purifier Compact ließ sich der Gerätehersteller von einem Düsenjet-Antrieb inspirieren. „Wir haben uns von der Aerodynamik moderner Jetmotoren inspirieren lassen. So können wir einen fokussierten, gereinigten Luftstrom besonders leise und effizient in den Raum leiten“, erklärt Matt Jennings, Dyson Engineering Director für Dyson Home, in einer Aussendung.
Sternförmige Düse
Zum Einsatz kommt eine platzsparende, sternförmige Düse, ähnlich wie man sie auch von Haartrocknern kennt. Darunter befindet sich ein Motor, der größer als die Düse ist. Dieses Verhältnis bewirkt, dass die Luft beim Austritt zusammengedrückt wird.
Wie andere Luftreiniger nutzt auch dieses Modell den Effekt, dass Luft aus der Umgebung mitgerissen wird und dadurch ein starker Luftstrom entsteht. Allerdings passiert das bei diesem Gerät auf einem viel geringeren Raum.
Der Luftreiniger hat einen Durchmesser von 23 cm und eine Höhe von 45 cm. Er wiegt 3,5 kg und soll mit elektrostatischen HEPA- und Aktivkohlefiltern bis zu 99,97 Prozent aller Partikel aus der Luft filtern. Darunter sind Allergene wie Pollen, Staub und Tierhaare. Er kann eine maximale Raumfläche von 100 Quadratmetern abdecken.
Für eine bequeme Bedienung sorgt eine dazugehörige App: Man kann in der App die genaue Zeit einstellen, wann der HushJet Purifier Compact die Luft reinigen soll, zusätzlich kann man dort die Luftqualität überwachen. Man kann auch mit dem Gerät sprechen, weil es mit Google- und Alexa-Sprachsteuerung kompatibel ist. Der kompakte Luftreiniger soll ab 2026 verfügbar sein.
