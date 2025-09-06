Dysons Tisch-Luftreiniger ist von einem Düsentriebwerk inspiriert

Dyson stellt einen leistungsstarken, sehr kompakten Luftreiniger vor. 2026 soll das Gerät erhältlich sein.

Dyson hat sich mit seinen Luftreinigern einen Namen gemacht. Diese waren bisher aber nicht gerade klein. Nun hat Dyson endlich seinen ersten Tisch-Luftreiniger vorgestellt, der mit seiner kompakten Größe überrascht.

Bei seinem HushJet Purifier Compact ließ sich der Gerätehersteller von einem Düsenjet-Antrieb inspirieren. „Wir haben uns von der Aerodynamik moderner Jetmotoren inspirieren lassen. So können wir einen fokussierten, gereinigten Luftstrom besonders leise und effizient in den Raum leiten“, erklärt Matt Jennings, Dyson Engineering Director für Dyson Home, in einer Aussendung.

Sternförmige Düse

Zum Einsatz kommt eine platzsparende, sternförmige Düse, ähnlich wie man sie auch von Haartrocknern kennt. Darunter befindet sich ein Motor, der größer als die Düse ist. Dieses Verhältnis bewirkt, dass die Luft beim Austritt zusammengedrückt wird.

Wie andere Luftreiniger nutzt auch dieses Modell den Effekt, dass Luft aus der Umgebung mitgerissen wird und dadurch ein starker Luftstrom entsteht. Allerdings passiert das bei diesem Gerät auf einem viel geringeren Raum.

