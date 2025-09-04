Dyson stellt den bislang stärksten Akku-Staubsauger vor

Der Dyson V16 Piston Animal Submarine ist ab sofort zu haben und will mit raffinierten Funktionen überzeugen.

Dyson schickt den V16 Piston Animal Submarine ins Rennen. Die Kombination aus Nass- und Trockensauger soll das Portfolio des britischen Unternehmens auf eine Stufe heben. Der neue Akku-Staubsauger soll vor allem mit einer hohen Saugstärke und raffinierten Technologien überzeugen. Der 900 Watt starke Motor erzeugt eine Saugleistung von konstanten 315 Airwatt (AW), womit der Piston Animal den bislang stärksten Akku-Staubsauger von Dyson darstellt. Der Motor treibt auch die neue, doppelt-konische Bodendüse an, die gleich mehrere Vorteile aufweisen soll. ➤ Mehr lesen: Dyson PencilVac im Kurztest: Der dünnste Staubsauger der Welt

Haare sollen sich nicht mehr verheddern Die konische Form soll etwa dafür sorgen, dass Haare effizient im Staubbehälter landen. Durch die nach außen hin abfallende Form der Walzen werden die Haare an den Rand der Bodendüse befördert und dann eingesaugt - ohne, dass sie sich verheddern. Gleichzeitig erkennen Sensoren, mit welchem Bodentyp es der Staubsauger zu tun hat und passt den Betriebsmodus entsprechend an. Bei Hartböden wird etwa die sich drehende Bürste verlangsamt. Bei Teppichböden dreht sich die Bürste schneller, um eine maximale Tiefenreinigung zu erzielen. ➤ Mehr lesen: Samsung Bespoke AI Jet Lite im Test: Teurer Sauger mit Stil und KI

Raffinierte Funktionen Zum Entleeren des Staubbehälters kann ein Schiebemechanismus genutzt werden, sodass man nicht mit den Fingern in den Schmutz greifen muss. An der Bodenbürste befindet sich eine grüne LED, die den Staub sichtbar macht. Der neue Staubsauger ist mit zahlreichen verschiedenen Aufsätzen kompatibel. Raffiniert gelöst ist der Mechanismus, mit dem man die Bodenbürste vom langen Rohr löst, um beispielsweise ohne Bürste zu Arbeiten. Die Entriegelung befindet sich am oberen Ende der Stange, sodass man sich zum Loslösen nicht bücken muss. Das Anschlussteil der Bürste bleibt anschließend im 45-Grad-Winkel stehen. Dadurch lässt sich das lange Rohr bequem wieder mit der Bodenbürste verbinden. ➤ Mehr lesen: Roborock Qrevo S im Test: Wischen, bis es stinkt Neben der Trockenreinigung kann der Dyson Piston Animal auch mit dem neuen Submarine 2.0 Nassreinigungsaufsatz verwendet werden. Die motorisierte Mikrofaserwalze wird von einem 300 Milliliter fassenden Wassertank gespeist, was für eine Bodenfläche von bis zu 110 Quadratmetern reichen soll.

