Was bei eurem nächsten Handy wohl fehlen wird

Der Lieferumfang von Smartphones wird immer kleiner. Nun ist offenbar das Ladekabel dran. Man wird es jedoch verschmerzen.

Es ist noch gar nicht allzu lange her, als der Lieferumfang von Smartphone neben dem Handy auch ein Ladegerät, ein passendes USB-Kabel und Kopfhörer beinhaltete. Apple hat beispielsweise bis 2020 seine kabelgebundenen EarPods den iPhones beigelegt. Irgendwann wurden die Kopfhörer gestrichen, etwas später folgte das Netzteil für das Ladekabel und jetzt ist auch noch das Ladekabel dran. Es zeichnet sich nämlich ab, dass Smartphones künftig ohne passendes USB-Kabel ausgeliefert werden. ➤ Mehr lesen: CT-Scan verrät, wieso Apples USB-C-Kabel unverschämt teuer ist

Sony-Handy ohne USB-Kabel Ein solcher Vorstoß kommt nun von Sony. Dem neuesten Sony Xperia 10 VII liegt kein Ladekabel mehr bei. Der Lieferumfang für das Smartphone ist nur mehr das Handy selbst - sonst nichts. Das dürfte jedoch von Region zu Region unterschiedlich sein. In Österreich befindet sich offenbar noch ein USB-Kabel im Lieferumfang. Schon vor 2 Jahren hat Sony beim Xperia 1 V ein solches Experiment gewagt. Das hat damals allerdings nicht zu einem größeren Aufsehen gesorgt. Wohl deswegen, weil das Sony Xperia 1 V nicht in allzu vielen Händen gelandet ist. ➤ Mehr lesen: Darum lädt dein Handy-Akku so langsam