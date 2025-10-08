Was bei eurem nächsten Handy wohl fehlen wird
Es ist noch gar nicht allzu lange her, als der Lieferumfang von Smartphone neben dem Handy auch ein Ladegerät, ein passendes USB-Kabel und Kopfhörer beinhaltete. Apple hat beispielsweise bis 2020 seine kabelgebundenen EarPods den iPhones beigelegt.
Irgendwann wurden die Kopfhörer gestrichen, etwas später folgte das Netzteil für das Ladekabel und jetzt ist auch noch das Ladekabel dran. Es zeichnet sich nämlich ab, dass Smartphones künftig ohne passendes USB-Kabel ausgeliefert werden.
Sony-Handy ohne USB-Kabel
Ein solcher Vorstoß kommt nun von Sony. Dem neuesten Sony Xperia 10 VII liegt kein Ladekabel mehr bei. Der Lieferumfang für das Smartphone ist nur mehr das Handy selbst - sonst nichts. Das dürfte jedoch von Region zu Region unterschiedlich sein. In Österreich befindet sich offenbar noch ein USB-Kabel im Lieferumfang.
Schon vor 2 Jahren hat Sony beim Xperia 1 V ein solches Experiment gewagt. Das hat damals allerdings nicht zu einem größeren Aufsehen gesorgt. Wohl deswegen, weil das Sony Xperia 1 V nicht in allzu vielen Händen gelandet ist.
Das Ende des USB-Kabels zeichnet sich ab
Apple packt zu seinen aktuellen iPhones noch ein Ladekabel hinzu. Bei den neuen AirPods Pro 3 - hier im futurezone-Test - ist allerdings ebenso kein passendes USB-C-Kabel mehr dabei, was manche Kundinnen und Kunden verärgert hat.
Es wäre also wenig verwunderlich, wenn die nächsten Smartphone-Generationen ohne ein Ladekabel ausgeliefert werden. Die Gründe, warum die Hersteller diesen Schritt machen werden, liegen auf der Hand. Wenn das Kabel wegfällt, wird die Gewinnspanne pro Smartphone automatisch höher.
Gleichzeitig werden Ressourcen geschont und Kundinnen und Kunden werden vermutlich keine allzu großen Einschränkungen hinnehmen müssen. USB-C-Kabel dürften in jedem Haushalt wohl mittlerweile genug herumliegen.
