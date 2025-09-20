Diese KI-Geräte könnte OpenAI bereits 2026 auf den Markt bringen

Der ChatGPT-Macher soll an einer KI-Brosche, einem Smart-Speaker und einer smarten Brille arbeiten.

Bereits seit Längerem sorgen OpenAIs Hardware-Pläne für Spekulationen. Wie The Information nun berichtet, soll das KI-Unternehmen bereits die Produktion konkreter Produkte vorbereiten, die es zusammen mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive entwickelt. Erste Verhandlungen mit Zulieferern würden bereits geführt.

Laut Insidern soll OpenAIs Hardware-Produktportfolio unter anderem einen Smart Speaker umfassen, der komplett ohne Display auskommen soll. Neben dem Lautsprecher soll OpenAI auch noch an einer smarten Brille, einem neuartigen Sprachrekorder und einer KI-Brosche arbeiten, die man sich an die Kleidung steckt.

KI-Brille vorher verneint

Besonders die Brille kommt angesichts der Tatsache, dass der OpenAI-Chef Sam Altman jegliche diesbezüglichen Absichten bislang zurückgewiesen hatte, sehr überraschend. Auch über ansteckbare KI-Geräte wie die Humane AI Pin hatte sich wiederum Jony Ive zuvor eher skeptisch geäußert.

OpenAI soll bereits einen Vertrag mit dem Apple-Zulieferer Luxshare für den Smart Speaker abgeschlossen haben. Auch einen weiteren Apple-Partner, das Unternehmen Goertek, soll OpenAI mit an Bord haben. Beide Unternehmen gelten sonst als Experten für die Herstellung bestimmter Apple-Hardware-Komponenten. Laut dem Bericht könnten die neuen KI-Geräte von OpenAI bereits 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen.