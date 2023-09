macOS-Sonoma ist da: Diese 5 Features solltet ihr euch ansehen

Das neue Mac-Betriebssystem bringt ein Comeback von fast vergessenen Funktionen.

Apple hat einige intensive Wochen hinter sich. Nach Präsentation und Marktstart des iPhone 15 wurden die neuen iOS- und iPadOS-Betriebssysteme veröffentlicht. Seit Dienstagabend ist nun auch das neue Betriebssystem für Mac-Computer verfügbar. Das macOS Sonoma (v14) ist ein kleines Revival von fast vergessenen Features: Bildschirmschoner, Wallpapers und Widgets feiern ein Comeback und schaffen es, zumindest zum Teil, für Begeisterung zu sorgen. Ich zeige euch 5 neue Funktionen, die ihr unter macOS Sonoma ausprobieren solltet und worauf dabei zu achten ist. Vor allem bei den neuen Wallpapers sollte man nicht zu überschwänglich sein. ➤ Mehr lesen: 10 versteckte Easter Eggs in macOS

macOS Sonoma © Apple

1. Reaktionen mit Handgesten Diese Neuerung wird zwar keine Revolution für Video-Calls einläuten, sie ist aber ziemlich nett und lohnt sich ausprobiert zu werden. Nutzt man Facetime, kann man nun Reaktionen darstellen und Emojis versenden, wenn man eine entsprechende Handgeste macht. Auf diese Weise lassen sich Herzen und Daumen-hoch-Emojis verschicken, aber auch Konfetti, Feuerwerk, Laser oder Sturm anzeigen. All diese Handgesten-Reaktionen funktionieren auch dann, wenn man Facetime auf einem iPhone verwendet. ➤ Mehr lesen: Update auf iOS 17 - Warum ihr danach euren Cache leeren solltet

macOS Sonoma: Doppelte Pommesgabel macht Laser © Florian Christof

Diese Handgesten-Reaktionen stehen zur Auswahl: Mit beiden Händen Herz formen - Herz-Emojis

Daumen hoch - Daumen-hoch-Emoji

2 Daumen hoch - Feuerwerk

Daumen nach unten - Daumen-runter-Emoji

2 Daumen nach unten - Sturm

Peace-Zeichen mit einer Hand - Luftballons

Peace-Zeichen mit beiden Händen - Konfetti

"Rock on"-Zeichen mit 2 Händen - Laser

macOS Sonoma: Herz-Reaktion © Florian Christof

2. Webseite als App nutzen Safari hat gleich mehrere neue Funktionen bekommen. Praktisch ist zum Beispiel, dass man sich nun mehrere Profile erstellen kann, damit das Browsing noch personalisierter wird - etwa für Arbeit, Freizeit oder Schule. ➤ Mehr lesen: iOS 17 ist da - Diese 5 Funktionen solltet ihr euch anschauen Eine Website kann als alleinstehende Anwendung genutzt werden. Ein Shortcut zur Website wird dann im Dock hinterlegt. Öffnet man diesen, erscheint die Website in einem eigenen Fenster und lässt sich wie gewohnt verwenden, nur ohne URL-Leiste, anderen Tabs oder Bookmarks-Zeile. So macht man aus einer Website eine App Safari öffnen Website ansteuern In der Menüleiste auf "Datei" "Zum Dock hinzufügen" anklicken Bezeichnung auswählen, URL kontrollieren oder ändern Auf "Hinzufügen" klicken und fertig

macOS Sonoma: futurezone.at als Safari-Web-App © Florian Christof

3. Neue Screen-Sharing-Features "Mit dieser Funktion beeindruckst du alle Teilnehmer*innen der Videokonferenz", so in etwa könnte ein LinkedIn-Posting lauten, in dem auf die neue Screen-Sharing-Funktion verwiesen wird. "Presenter Overlay" nennt Apple dieses Feature. ➤ Mehr lesen: iPhone 15 ändert Farbe wegen fettiger Finger Damit kann der eigene Bildschirm in dem Video-Call geteilt werden, während man gleichzeitig über dem geteilten Screen schwebt - in etwa so, wie man es von Twitch-Streams kennt. Man kann sich entscheiden, ob man klein oder bildschirmfüllend über der Präsentation dargestellt werden möchte. Das Screen-Sharing-Feature funktioniert in Facetime genauso wie in Zoom, Webex und Microsoft Teams.

4. Das Comeback der Widgets Vor rund 15 Jahren waren die Widgets auf einem Mac-Computer ein wahrer Hingucker, der beim Vorführen eines neuen iMacs nicht fehlen durfte. Allerdings hat das Dashboard als eine Art zweiter Desktop, und damit auch die Widgets, immer mehr an Bedeutung verloren. Irgendwann waren sie komplett verschwunden beziehungsweise an den Rand gedrängt - nämlich im wahrsten Sinne des Wortes: Ein Klick auf die Uhrzeit in der Menüleiste brachte die Widgets wieder zum Vorschein. Diese personalisierbare Seitenleiste bleibt auch weiterhin erhalten. Hinzugekommen unter macOS Sonoma ist die Möglichkeit, Widgets direkt auf dem Desktop zu platzieren - nicht auf einem Dashboard oder einer Art Zweit-Screen, sondern tatsächlich direkt auf dem Desktop neben dort vorhandenen Ordnern und Dateien. ➤ Mehr lesen: 12 versteckte iOS-17-Funktionen, die Apple nicht erwähnt hat

macOS Sonoma: Die Widgets am Desktop © Florian Christof

Weil die Widgets damit meist hinter irgendwelchen geöffneten App-Fenstern liegen, genügt ein Klick auf den Desktop-Hintergrund oder die entsprechende Geste auf dem Trackpad. Dann werden die offenen Fenster zur Seite geschoben, sodass man freie Sicht auf den Desktop und die Widgets hat. Die Auswahl an Widgets und das Design, ist praktisch ident mit der Darstellung auf einem iPhone oder iPad. Damit vereinheitlicht Apple diese Funktion über alle Gerätekategorien hinweg. Auch die Widgets unter macOS Sonoma sind interaktiv, sodass etwa Reminder dort direkt abgehakt werden können. Weil die Seitenleiste erhalten bleibt, hat man nun 2 Möglichkeiten, Widgets anzuzeigen: Einmal im Vordergrund über die geöffneten App-Fenster und einmal im Hintergrund direkt auf dem Desktop.

macOS Sonoma © Florian Christof

5. Faszinierende Bildschirmschoner und Wallpapers Bildschirmschoner und Desktop-Hintergründe sind ziemlich in Vergessenheit geraten - zumindest ist das bei mir der Fall. Weil Apple diese Uralt-Features mit macOS Sonoma in den Mittelpunkt stellt, feiern Screensaver und Wallpapers ein kleines Revival. Insgesamt stehen mehr 130 animierte Hintergründe zur Auswahl. Dazu gehören ein atmosphärischer Drohnenflug über spektakuläre Landschaften, faszinierende Unterwasserwelten und Städte aus der Vogelperspektive.

Das Problem mit dem Speicherplatz Die Aufnahmen sind von extrem hoher Qualität. Und so nimmt das Installieren von jeweils neuen Wallpapers und Bildschirmschonern schon Mal mehrere Minuten in Anspruch. Da kommt die Frage auf, ob die animierten Hintergründe möglicherweise einiges an Speicherplatz benötigen. Jeder dieser Screensaver ist ein bis zu 10-minütiges 4K-Video mit 240fps. Wenig verwunderlich, dass jede Installation eines Bildschirmschoners mehrere hundert MB bis zu 1,5 GB an Speicherplatz in Anspruch nimmt. Holt man sich einen neuen Screensaver bleibt der zuvor installierte erhalten.