Samsung Galaxy Note 10: Alles, was wir bisher dazu wissen

Prozessor, Akku, Aufladen

Die Motorisierung des Note 10 soll ein Qualcomm Snapdragon 855 Plus übernehmen. In bestimmten Märkten (wie auch in Österreich) soll stattdessen ein Samsung Exynos 9825 Prozessor mit acht Kernen das Herzstück bilden. Im Basismodell werden ihm angeblich 8 GB RAM zur Seite gestellt, im Note 10+ sollen es 12 GB RAM sein.

Über die Akkukapazität des Note 10 ist noch wenig durchgesickert. Der Vorgänger Note 9 kommt auf 4000 mAh. Wegen der geringeren Auflösung könnten 3400 bis 3600 mAh vom Hersteller beim Note 10 als ausreichend empfunden werden. Das Note 10+ und das Note 10 5G sollen dagegen 4500 mAh erhalten.

Aufladen können wird man die Akkus der Note-10-Reihe höchstwahrscheinlich nicht nur via USB-C, sondern auch drahtlos. Beim Note 10 soll dies schneller als bisher üblich funktionieren. Angeblich wird neue Technologie eine Ladeleistung von 20 Watt ermöglichen, während es bisher 15 Watt - etwa wie beim Galaxy S10 - sind. Die eigene Akkukapazität kann mittels "Wireless Powershare" auch mit anderen Geräten geteilt werden. Auch hier werden höhere Geschwindigkeiten proklamiert (12 bis 15 statt 7,5 Watt).

Farben, Preis und Verfügbarkeit

Neben der bereits erwähnten Standard-Farboption Aura Glow, sollen Note 10 und Note 10+ auch in " Aura Black", " Aura White" und möglicherweise auch " Aura Red" erhältlich werden. Der Preis für das Galaxy Note 10 mit 256 GB Speicher soll um 1000 Euro betragen - ähnlich wie der Startpreis des Vorgängers Note 9. Das Note 10+ wird (mit 256 GB) wahrscheinlich ab 1150 Euro verkauft werden. Zum Note 10 5G gibt es noch keine Vermutungen.

Vorbestellen wird man Note 10 und Note 10+ wahrscheinlich bereits kurz nach dem Samsung Unpacked-Event am 7. August. Die Auslieferungen in den USA sollen mit 23. August beginnen. Die Lage in Europa soll ähnlich sein.