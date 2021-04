Samsung Galaxy S22 soll mit Olympus-Kamera kommen

Bei welchen Samsung-Phones eine mögliche Olympus-Kamera erstmals zum Einsatz kommen könnte, ist derzeit Gegenstand von Gerüchten. Da das Galaxy Note dieses Jahr gänzlich ausfallen soll, wäre denkbar, dass Samsung eine Olympus-Kamera erstmals in den Smartphones der nächsten S-Reihe verbauen könnte.

Demnach könnte Olympus die Kameramodule für die nächsten Samsung-Smartphone-Generationen produzieren. Zumindest soll Olympus beratend zur Seite stehen, sodass Samsung künftig mit "Kamera by Olympus" oder ähnlichem werben kann.

Special Edition des Fold möglich

Anfang kommenden Jahres könnte also ein Samsung Galaxy S22 mit einer "Kamera by Olympus" auf den Markt kommen. Anderen Leakern zufolge könnte Samsung aber auch eine entsprechende Special-Edition seines faltbaren Smartphones Fold an den Start schicken.