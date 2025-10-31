Wieder Probleme mit dem Klebstoff: Tesla ruft Tausende Cybertrucks zurück

31.10.2025

Zusatzscheinwerfer könnten sich lösen und so zur Gefahr für die Verkehrssicherheit werden, wie es heißt.

Schon einmal hatte Tesla Probleme mit dem Klebstoff bei den Cybertrucks. Jetzt gibt es deswegen erneut einen Rückruf, wie Business Insider berichtet. Betroffen sind demnach 6.197 Fahrzeuge, bei denen ein optionales Zusatzscheinwerfer-Set vorhanden ist. Es befindet sich oberhalb der riesigen Frontscheibe des Cybertrucks und kann eine Entfernung von bis fast 500 Meter ausleuchten. ➤ Mehr lesen: Cybertruck ist teilweise nur zusammengeklebt, jetzt versagt der Klebstoff

Laut Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde besteht die Gefahr, dass der Lichtbalken während der Fahrt abfallen und zu einem Verkehrsrisiko werden könnte. Laut Tesla wird die mangelhafte Lichtleiste kostenfrei durch eine Version mit zusätzlicher Klebebandbefestigung und mechanischer Fixierung ersetzt.