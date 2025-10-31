Wieder Probleme mit dem Klebstoff: Tesla ruft Tausende Cybertrucks zurück
Schon einmal hatte Tesla Probleme mit dem Klebstoff bei den Cybertrucks. Jetzt gibt es deswegen erneut einen Rückruf, wie Business Insider berichtet.
Betroffen sind demnach 6.197 Fahrzeuge, bei denen ein optionales Zusatzscheinwerfer-Set vorhanden ist. Es befindet sich oberhalb der riesigen Frontscheibe des Cybertrucks und kann eine Entfernung von bis fast 500 Meter ausleuchten.
Laut Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde besteht die Gefahr, dass der Lichtbalken während der Fahrt abfallen und zu einem Verkehrsrisiko werden könnte. Laut Tesla wird die mangelhafte Lichtleiste kostenfrei durch eine Version mit zusätzlicher Klebebandbefestigung und mechanischer Fixierung ersetzt.
Schlechte Verkäufe
Zuletzt machte der Cybertruck vor allem aufgrund seiner schlechten Verkäufe Schlagzeilen. Im 3. Quartal 2025 konnte das Unternehmen von Elon Musk gerade einmal 5.385 Stück des elektrischen Pick-ups verkaufen. Das sind 63 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Um die schwache Nachfrage zu kaschieren, sollen Elon Musk und seine Unternehmen SpaceX und xAI laut Berichten selbst große Mengen der Fahrzeuge abgenommen haben. Mehrere Lkw-Ladungen Cybertrucks seien zu den Standorten von SpaceX und dem KI-Unternehmen xAI geliefert worden. Branchenbeobachter sprechen angesichts der Absatzkrise sogar vom „größten Flop seit Jahrzehnten“.
