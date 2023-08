Tesla-Besitzer wurden im Fahrzeug eingesperrt, als der Strom ausfiel

Gerade an heißen Sommertagen kann eine solche Situation schnell brenzlig werden. Wir erklären, wie man die Tür trotzdem aufkriegt.

Zahlreiche Tesla-Besitzer*innen haben in den vergangenen Monaten davon berichtet, in ihren Autos eingesperrt gewesen zu sein, nachdem der Strom ausgefallen war. Besonders unangenehm ist das natürlich im Hochsommer bei hohen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein. Worst Case ist dann, wenn man auch noch in Arizona beheimatet ist, wo Wüstenklima herrscht. Genau das ist dem 73-jährigen Rick Meggison passiert, wie er gegenüber dem Lokalnachrichtensender ABC15 erzählte.

“Ich konnte die Türen nicht öffnen. Ich konnte die Fenster nicht herunterlassen. Der Computer war tot, daher konnte ich das Handschuhfach nicht öffnen. Ich konnte nichts öffnen”, so Meggison. An sich hatte der Haupt-Akku noch genügend Strom, um weiterzufahren, sagte der Mann.

Später fand er heraus, dass nicht der Haupt-Akku, sondern der 12-Volt-Sekundärakku den Dienst versagte. Jener ist in vielen E-Autos gesondert für Dinge wie Zentralverriegelung, Lichter oder Alarmanlage zuständig. Meggison kam schließlich mithilfe seiner Schwester aus dem Auto, die die Tür mithilfe der Tesla-App öffnen konnte, wie er sagt.

Manuelles Öffnen

Sämtliche Tesla-Modelle haben die Möglichkeit, Türen im Notfall von innen ohne Strom zu öffnen. Allerdings muss man wissen, wie das funktioniert. Das Vorgehen unterscheidet sich auch, je nachdem, ob man auf einem der vorderen Sitze oder auf der Rückbank sitzt. Auch zwischen den Modellen gibt es Unterschiede.

Die Türen in einem Model S und einem Model 3 lassen sich jeweils auf die gleiche Art und Weise öffnen. So muss man die manuelle Türentriegelung vor den Fensterschaltern nach oben ziehen, wie es vonseiten Teslas heißt.

