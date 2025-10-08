Ab 3 Euro: Zubehör für Apple-Geräte am Prime Day besonders günstig.

MagSafe-Ladestation, Autohalterungen und vieles mehr – derzeit gibt es Zubehör für Apple-Geräte zu reduzierten Preise.

Diese MagSafe-Ladestation kostet derzeit 20 Euro. © Hersteller

Praktische MagSafe-Ladestation Eine besonders praktische Art, sein iPhone auf dem Schreibtisch zu platzieren, sind MagSafe-Ladestationen. Dabei wird das iPhone magnetisch an die Halterung geheftet und gleichzeitig aufgeladen. Bedenken sollte man, dass viele dieser Ladestationen nicht die maximal mögliche Ladeleistung des MagSafe-Anschlusses ausreizen. Meist wird das iPhone damit mit 15 Watt geladen. Die 2-in-1-Halterung von Ugreen kann das iPhone und gleichzeitig auch die AirPods kabellos aufladen. Kostenpunkt 20 Euro. Darüber hinaus gibt es aber auch 3-in-1-Ladestationen, bei denen zusätzlich noch die Apple Watch geladen werden kann. Diese MagSafe-Station kostet derzeit ebenso nur 20 Euro. Eine einfache Halterung von Ugreen gibt es derzeit bereits für weniger als 10 Euro. Allerdings handelt es sich dabei um einen bloßen Ständer – geladen werden muss das iPhone in diesem Fall herkömmlich per Kabel.

Diese MagSafe-Ladestation kostet derzeit 19 Euro. © Hersteller

Günstige Armbänder für Apple Watch Mit dem Verschlussmechanismus der Apple Watch lässt sich der Look der Smartwatch mit wenigen Handgriffen und in wenigen Augenblicken komplett verändern – von sportlich, leger zu elegant und wieder zurück in kurzer Zeit. Wer seiner Apple Watch ein neues Erscheinungsbild verpassen möchte, könnte derzeit günstig an ein neues Armband kommen. Am Prime Day werden zahlreiche Armbänder zu vergünstigten Preisen angeboten – bereits ab 3 Euro.

Magnetische iPhone-Halterung für Laptops MagSafe-Halterungen für iPhones gibt es nicht nur für den Schreibtisch. Es sind auch magnetische Halterungen erhältlich, mit denen man das Handy am Laptop direkt neben dem Bildschirm befestigen kann. Geladen wird das iPhone dabei natürlich nicht. Außerdem ist zu beachten, dass die Halterung per Klebeband am Laptop angebracht wird, während nur das Handy magnetisch montiert wird. Eine solche Laptop-iPhone-Halterung ist derzeit für 14 Euro erhältlich. Eine Halterung in einem etwas anderem Design gibt es für 13 Euro.

Diese MagSafe-Halterung kostet derzeit 13 Euro. © Hersteller

Ladegerät und Halterung fürs Auto Noch mehr MagSafe-Halterungen: Ein Ort, wo man den iPhone-Screen ebenso im Blick haben möchte, ist das Auto. Auch hier bieten sich Halterungen und Ladestationen an, bei denen das iPhone magnetisch per MagSafe angebracht werden kann. Reine Halterungen ohne Ladefunktion gibt es bereits ab 9 Euro. Bei diesen Geräten muss das iPhone per Kabel geladen werden. Halterungen, die auch eine Ladefunktion integriert haben, sind derzeit auf Amazon ab 20 Euro zu finden.

Diese MagSafe-Halterung für das Auto ist gleichzeitig eine Ladestation und kostet 20 Euro. © Hersteller

MagSafe-Ladegerät Wie ihr bereits gesehen habt, bietet der MagSafe-Anschluss auf den iPhones eine große Auswahl an kompatiblen Geräten. Dazu gehören auch gewöhnliche Ladestationen. Dabei wird das iPhone einfach per Magnet verbunden und kabellos aufgeladen. Die MagSafe-Charger gibt es verschiedenen Designs und unterschiedlichen Farben - derzeit auf Amazon ab ungefähr 10 Euro.

Dieser MagSafe-Charger kostet derzeit 10 Euro. © Hersteller

MagSafe-Powerbank Besonders praktisch im Zusammenhang mit MagSafe sind die kompatiblen Powerbanks. Sie lassen sich magnetisch auf der Rückseite des iPhones befestigen und versorgen auf diese Weise das Handy mit zusätzlichem Strom. Wie viel eine solche MagSafe-Powerbank kostet, hängt in erster Linie von der Kapazität des externen Akkus ab. Die Variante mit 12.000 mAh hat zusätzliche Anschlüsse und einen Ständer integriert und kostet derzeit 26 Euro. Diese Powerbank um 20 Euro hat mit 5.000 mAh eine deutlich niedrigere Kapazität, dafür ist sie aber auch leichter und kleiner. Ein Mittelweg könnte die Powerbank von Baseus sein. Sie kostet derzeit 38 Euro, ist vergleichsweise klein, bietet aber dennoch eine Kapazität von 10.000 mAh.

Diese MagSafe-Powerbank mit 10.000 mAh kommt aktuell auf 38 Euro. © Hersteller

MagSafe-Wallet Einmal MagSafe geht noch: Wer seine Karten immer in Griffweite haben möchte, kann sich ein MagSafe-Wallet zulegen, das magnetisch auf der Rückseite des iPhones befestigt wird. Ein solches Wallet kostet derzeit lediglich 10 Euro beziehungsweise 13 Euro. Es gibt auch MagSafe-Wallets, die die "Wo ist?"-Funktion integriert haben. Dann wird der Kartenhalter quasi zu einem AirTag. Ein solches Wallet gibt es derzeit für 31 Euro.

Dieses MagSafe-Wallet kostet derzeit 13 Euro. © Hersteller

Diese Bluetooth-Tracker mit "Wo ist?"-Funktion sind derzeit für 26 Euro zu haben. © Hersteller