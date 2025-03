Batterie leer: Blue Ghost filmt noch Sonnenfinsternis vom Mond aus

Der Weg zurück zum Mond

Weil am Landeort nun die Sonne untergegangen ist, konnten die Solarpanels des Landers den Akku nicht mehr aufladen. Das Projekt namens "Ghost Riders in the Sky" war die erste Mondmission des Unternehmens Firefly Aerospace mit Sitz in Texas, das bisher vor allem Trägerraketen entwickelt hat.