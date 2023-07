Militär finanziert Computerchip mit menschlichen Gehirnzellen

Dass die Biocomputer ein Erfolg sind, konnte Cortical Labs bereits bei 2021 beweisen. Bei dem Experiment zeigte das Start-up, das sein hybrider Chip in der Lage ist, den Videospiel-Klassiker Pong zu spielen.

Das Biotechnologie-Start-up Cortical Labs arbeitet seit mehreren Jahren an der Konstruktion von "Biocomputern" . Es verschmilzt menschliche Gehirnzellen mit Computersystemen, genauer gesagt mit künstlicher Intelligenz (KI) , um einen besonders lernfähiges System zu generieren, das herkömmliche KI-Modelle übertrifft.

Nun hat sich Cortical Labs die Unterstützung des australischen Vereidigungsministeriums, dem Office of National Intelligence (ONI), gesichert. Das Ministerium greift dem Start-up mit 600.000 australischen Dollar unter die Arme, wie es in einer Presseaussendung mitteilt.

➤ Mehr lesen: Eine Million gezüchtete Hirnzellen lernen Pong zu spielen

Computer mit Nervenzellen verschmelzen

An dem entwickelten Biocomputer sind jeweils 800.000 bis eine Million Nervenzellen von Menschen und Mäusen beteiligt, welche sich, wie bei natürlichen Organismen, untereinander vernetzen. Die Zellen befinden sich in einer Nährlösung auf einem Array, das mit gewöhnlichen Mikro-Elektroden bestückt ist. Dieses Array nutzt die elektrische Aktivität, um den Zellen Rückmeldungen zu geben - zum Beispiel wann der "Schläger" in Pong den Ball trifft.

Die beteiligten Forscher*innen beschreiben ihren Biocomputer als eine synthetische biologische Intelligenz. Bisher habe man so etwas nur aus dem Bereich der Science-Fiction gekannt, nun rücke es, vor allem angesichts der Förderung durch das Militär, in greifbare Nähe.