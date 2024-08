Rätsel um Sonnenflecken mit 400 Jahre alter Zeichnung gelöst

Anfang des 17. Jahrhunderts hat der deutsche Astronom Johannes Kepler Zeichnungen von Sonnenflecken angefertigt. Mit einer Camera Obscura , quasi einem Loch in einer Wand, projizierte er ein Bild der Sonne auf ein Blatt Papier und zeichnete die Umrisse der Sonne und ihrer Flecken nach.

Flecken auf der Sonne statt vorbeifliegender Merkur

Im Mai 1607 zeichnete Kepler Flecken auf der Sonne auf, die er für den Transit des Planeten Merkur - also dessen Vorbeifliegen vor der Sonne - hielt. Wie sich später herausstellte, sah Kepler eine Ansammlung von Sonnenflecken. Sie deuten aufgrund ihrer Größe und Lage auf der Sonne darauf hin, dass sich die Sonne in diesem Jahr am Ende eines Zyklus befand. Dadurch kann der Übergang zwischen 2 Solarzyklusintervallen (-14 und -13) nun auf die Jahre 1607 bis 1610 eingegrenzt werden.

Sonnenzyklen sind Phasen unterschiedlich starker Sonnenaktivität. Sie drücken sich in Veränderungen des Magnetfeldes aus, die wiederum als Sonnenflecken sichtbar werden. Sonnenflecken sind Regionen auf der Sonne, die weniger hell als die restliche Sternenoberfläche erscheinen.

