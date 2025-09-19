Ukraine soll riesiges sowjetisches Teleskop zerstört haben

19.09.2025

Das Teleskop auf der besetzten Halbinsel Krim soll von Russland zu militärischen Zwecken genutzt worden sein.

Eine ukrainische Drohne soll ein Radioteleskop auf der besetzen Halbinsel Krim zerstört haben. Das geht auf Angaben des russischen Verteidiungsministeriums zurück, wovon unter anderem EuroMaidan Press berichtete. Ein Video, das von der ukrainischen Online-Zeitung Prawda veröffentlicht wurde, zeigt den Angriff aus der Drohnenperspektive. In dem Video sieht man nur den Moment bis zum Aufprall. Wie stark das Teleskop tatsächlich beschädigt ist, ist unklar. Angegriffen wurde es, um zu verhindern, dass es Russland für militärische Zwecke nutzt, wie es heißt. ➤ Mehr lesen: China plant still und heimlich gigantisches Teleskop

Bei der Attacke soll der 200 Kilowatt starke Radioempfänger, der beim letzten größeren Upgrade 2011 in Moskau speziell angefertigt wurde, ins Visier genommen worden sein. Dieser dürfte jedenfalls schwierig zu ersetzen sein, wie Space.com berichtet. 3 baugleiche Anlagen Das RT-70 Radioteleskop in der Nähe der Stadt Jegorjiwka zählt zu 3 baugleichen Anlagen, die in den 1970er-Jahren in der ehemaligen Sowjetunion errichtet wurden. Ursprünglich diente es der Kommunikation mit sowjetischen Weltraummissionen zu Mars und Venus und wurde später für die Steuerung des GLONASS-Satellitennavigationssystems verwendet. Durch den Einsatz des RT-70 konnte die Genauigkeit dieses Systems um rund 30 Prozent verbessert werden.