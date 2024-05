Neuartiges Gestein in Asteroiden-Probe entdeckt

In den Proben vom Asteroid Bennu hat man auf der Suche nach Urgestein neues, ungewöhnliches Gestein entdeckt.

Im September 2023 hat die NASA-Raumsonde Osiris-Rex Gesteinsproben vom Asteroiden Bennu zur Erde gebracht. In dem Sammelbehälter finden sich nur Staub und Gesteinsbröckchen von einem Umfang, der in eine Kaffeetasse passen würde. Für Geolog*innen auf der Erde ist es dennoch ein immens wertvoller Schatz, in dem sie nach Hinweisen auf die Entstehung des Sonnensystems und nach Spuren von Leben suchen.

➤ Mehr lesen: Was verrät Asteroidenstaub über die Geschichte der Erde?

Suche nach mysteriösen Chondren

Wie Astronomy.com berichtet, wurde bisher nur rund ein Prozent der Gesteinsproben von Bennu analysiert. Dennoch beschäftigen sich bereits mehrere Teams von Wissenschaftler*innen mit den Ergebnissen. U.a. wurde in den Proben nach so genannten Chondren (auf Englisch: Chondrules) gesucht. Das sind kleine Silikatkügelchen, deren Entstehung ungeklärt ist. Sie sind aber das älteste Material, das im Sonnensystem gefunden wurde. Sie könnten theoretisch das Ausgangsmaterial für Planeten wie die Erde gewesen sein.

➤ Mehr lesen: Asteroiden-Probe: Rätsel um Brocken mit "blumenkohlartiger" Textur