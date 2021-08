Erste Riesenhornisse in diesem Jahr entdeckt

Erstmals in diesem Jahr wurde ein lebendes Exemplar einer asiatischen Riesenhornisse gesichtet.

Im US-Bundesstaat Washington in der Nähe der Grenze zu Kanada wurde in diesem Jahr das erste lebende Exemplar einer asiatischen Riesenhornisse entdeckt. Die Sichtung wurde vom Washington State Department of Agriculture (WSDA) bestätigt. Gleichzeitig wurden die Bewohner*innen des Gebiets aufgefordert, die Augen nach weiteren Riesenhornissen offen zu halten.