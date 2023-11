Das war der futurezone Award 2023

Ideen und Projekte, die sich mit den Herausforderungen des Klimawandels und Künstlicher Intelligenz befassen, standen im Mittelpunkt.

Mehr als 300 Vertreter*innen der österreichischen Tech-Branche feierten am Donnerstagabend die Gewinner*innen der futurezone Awards 2023. In 8 Kategorien wurden im Wiener Palais Berg die innovativsten Ideen und Projekte des Jahres prämiert. Die Themen Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit standen dabei im Mittelpunkt. "Klimakrise, KI sowie aktuelle Fragen rund um Energie und Mobilität schlagen sich im Redaktionsalltag nieder und spielten auch bei den Nominierten der einzelnen Kategorien eine wesentliche Rolle", sagt futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel, die gemeinsam mit KURIER Medienhaus-Geschäftsführer Thomas Kralinger die Gala eröffnete. "Es freut mich sehr, dass wir als Leitmedium für die Tech-Branche mit den futurezone Awards wesentlich dazu beitragen, innovative Teams zu fördern und ihrer Arbeit jene Bühne zu geben, die sie verdient", so Zettel. Durch den Abend führte Moderatorin Conny Kreuter.

Künstliche Intelligenz in Österreich Für die thematische Einordnung auf der Bühne sorgten Carina Zehetmaier, Präsidentin von Women in AI Austria und Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und CEO von enliteAI. Unter dem Motto "Wie steht es um die Branche in Österreich?" diskutierten die beiden über Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz. "Es tut sich extrem viel. In unserem Ökosystem-Überblick haben wir rund 400 Unternehmen, Start-ups und Organisationen gelistet, die sich in Österreich mit dem Thema KI beschäftigen", so Wasner. Außerdem gebe es diesbezüglich besonders kluge Köpfe an den heimischen Universitäten, ergänzt Zehetmaier. Gleichzeitig warnt sie, dass sich Rassismus und Sexismus auch in den KI-Modellen fortsetzen können. "Daher ist es wichtig, dass alle Bevölkerungsgruppen beim Thema Künstliche Intelligenz einbezogen werden und mitgestalten können." Notwendig dafür sei eine höhere Akzeptanz, die möglicherweise durch mehr Verständnis über das Thema erreicht werden könnte.

Der futurezone Award 2023 in Bilder

12 Bilder Slideshow ansehen © Bild: KURIER/Romar Ferry / Romar Ferry Carina Zehetmaier, Präsidentin von Women in AI Austria und Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und CEO von enliteAI © Bild: Kurier / Christandl Jürg KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon, KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger und futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel © Bild: KURIER / Jeff Mangione Die futurezone-Award-Pokale wurden vom steirischen Leiterplattenhersteller AT&S zur Verfügung gestellt © Bild: Kurier / ferry romar Kuntal Baveja, Österreich-Chef von Novartis © Bild: Kurier / ferry romar A1-CEO Marcus Grausam © Bild: Kurier / ferry romar KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger und futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel © Bild: Kurier / ferry romar © Bild: KURIER/Romar Ferry / Romar Ferry © Bild: Kurier / Christandl Jürg KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger, futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel und A1-CEO Marcus Grausam © Bild: Kurier / Christandl Jürg futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel und Gerald Reischl, VP Corporate Communications bei AT&S © Bild: Kurier / Christandl Jürg Wolfgang Wisek von Digital Austria, futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel, KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon, Heidrun Strohmeyer von Digital Austria © Bild: Kurier / ferry romar

Technikwissen für alle Selbstbestimmung im Internetzeitalter steht auch im Zentrum der digitalen Kompetenzoffensive des Finanzministeriums BMF. "Uns geht es darum, Menschen ins Boot zu holen, die Unterstützung im Umgang mit digitalen Angelegenheiten benötigen", so Programmleiterin Heidrun Strohmeyer bei der Übergabe des Digital Skills Award - powered by Digital Austria. Damit ausgezeichnet wurde die epicenter.academy, die Kurse anbietet, in denen man einen souveränen Umgang mit Technik erlernen kann.

Das Gewinnerteam des Digital-Skills-Awards mit Heidrun Strohmeyer (links) und Wolfgang Wisek (rechts) von Digital Austria © Kurier/Christandl Jürg

Künstliche Nerventransplantate Im Umfeld von Künstlicher Intelligenz und immer weiter fortschreitender Digitalisierung sei es aktuell eine besonders spannende Zeit für Technologie in der Gesundheitsbranche, sagt Kuntal Baveja, Österreich-Chef von Novartis. Er überreichte den Health Tech Award – powered by Novartis an ein Forschungsteam des FH Technikum Wien, das mit einem Bioreaktor künstliche Nerventransplantate herstellt. Diese Transplantate sollen den natürlichen Regenerationsprozess einer Nervenverletzung im Körper nachahmen und Nerventransplantate aus dem eigenen Körper überflüssig machen.

Kuntal Baveja, Österreich-Chef von Novartis (rechts) mit dem Forschungsteam der FH Technikum Wien © Kurier / Christandl Jürg

Nachhaltiger Bergtourismus Der nachhaltigen Stromerzeugung hat sich das oberösterreichische Start-up Bergwind verschrieben, das in der Kategrie Energie der Zukunft – powered by Google geehrt wurde. Das junge Unternehmen will den Wind im Gebirge und bestehende Seilbahninfrastruktur für zur Energiegewinnung nutzen. Ermöglicht wird dies durch kleine Windturbinen, die an die Liftseile geklemmt werden. "Wir freuen uns, dass wir den Bergtourismus dabei unterstützen können, nachhaltiger zu werden. Die ersten Skigebiete sind bereits dabei", sagt Ibrahim Sagerer-Foric - Gründer und Geschäftsführer von Bergwind.

Katharina Kling, Account Executive Google Cloud mit den Gewinnern von Bergwind © Kurier / Christandl Jürg

Smarte Wärmepumpe Auch der Internet of Things Award – powered by A1 ging an ein Projekt, bei dem eine nachhaltige Energieerzeugung im Mittelpunkt steht. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen ÖkoFen, das eine smarte Wärmepumpe entwickelt hat, die automatisch und in Echtzeit die CO2- und Strompreisdaten analysiert. So weiß die Wärmepumpe ganz genau, wann Strom günstig und sauber ist und passt den Betrieb entsprechend an.

A1-CEO Marcus Grausam (rechts) mit den Gewinnern von ÖkoFEN © Kurier / Christandl Jürg

Nachhaltige Alternativen Energieeffizienz sei von zentraler Bedeutung, hielt Anja Tretbar-Bustorf, Senior Vice President Corporate Affairs bei Magenta Telekom in ihrer Laudatio fest. Ein Telekomunternehmen wie Magenta versucht daher Lösungen dafür zu finden, wie man ein leistungsstarkes Rechenzentrum mit weniger Energieaufwand betreiben kann. Insofern wurde mit dem Green Project Award powered by Magenta auch ein Unternehmen ausgezeichnet, das mit nachhaltigen Alternativen verbesserte Produkte anbietet, wie es Martin Miltner, CEO von Lignovations, bezeichnet. Sein Unternehmen ersetzt schädliche UV-Blocker in Sonnencremen durch den Stoff Lignin, der in Pflanzen vorkommt und einen natürlichen Schutz gegen UV-Strahlen bietet.

Anja Tretbar-Bustorf, Senior Vice President Corporate Affairs bei Magenta Telekom mit Martin Miltner, CEO von Lignovations © Kurier / Christandl Jürg

Zukunftsfähige Nahrungsmittelproduktion Nachhaltigkeit - allerdings in Bezug auf die Nahrungsmittelproduktion - konnte die Fachjury auch in der Kategorie KMU Innovation powered by DREI überzeugen. Prämiert wurde das heimische Start-up Blue Planet Ecosystems, das in Schiffscontainern ein komplett geschlossenes Ökosystem schaffen will, in dem die Zucht von Algen und Fischen allein mit Sonnenlicht ermöglicht wird.

Christian Kohl, Head of Business Sales bei DREI (mitte) mit den Gewinnern von Blue Planet Ecosystems © Kurier / Christandl Jürg

KI-gestützte Medienverwaltung KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon plädierte in ihrer Laudatio an die Politik, steuerliche Anreize für Investments in Start-ups zu schaffen. Die Geldgeber*innen würden nämlich wegen der anstehenden Rezession immer vorsichtiger werden. Umso toller sei, dass es in Österreich eine derart innovative Start-up-Szene gibt, zu der auch Streamdiver gehört. Das junge Unternehmen aus Kärnten erhielt den Start-up Award – powered by KURIER. Es bietet mit Streamdiver eine Videoplattform, die auf einer neuen Art der KI-gestützten Medienverwaltung aufbaut.

KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon (rechts) mit dem Gewinnerteam von Streamdiver © Kurier / Christandl Jürg

Nachhaltigkeit wird belohnt Albert Vogl-Bader, CEO von Pave Commute bedankte sich für die Wertschätzung und Anerkennung für die jahrelange Arbeit. Sein Start-up hat die gleichnamige Pendler-App ins Leben gerufen, die Anreize für eine nachhaltige Mobilität schafft. Wer mit dem Rad, den Öffis oder einer Fahrgemeinschaft in die Arbeit kommt, wird mit Gutscheinen oder Cash-Preisen belohnt. Dafür wurde Pave Commute mit dem Mobilität der Zukunft Award – powered by Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ausgezeichnet.