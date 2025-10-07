Mysteriöser Flugzeugabsturz nahe Area 51 wirft Fragen auf

07.10.2025

Nachdem ein unbekanntes Fluggerät abgestürzt ist, kam es zu einer bizarren Wendung. Nun ermittelt auch das FBI.

Die Area 51 ist ein Synonym für Geheimhaltung und mysteriöse Vorfälle. Genau diesen Attributen macht der jüngste Zwischenfall wieder einmal alle Ehre. Es ist nämlich ein geheimes Fluggerät knapp außerhalb des Testgeländes der US Air Force abgestürzt. Kurz nach dem Absturz am 23. September wurde eine allgemeine Flugverbotszone rund um die Absturzstelle eingerichtet. Das US-Militär hat daraufhin die Reste des Fluggerätes gesichert und die Stelle bewacht. Am 27. September waren die Aufräumarbeiten erledigt, alle Trümmer entfernt, die Stelle wurde wieder freigegeben und das Militär hat sich zurückgezogen. Verletzte oder Tote gab es nicht. In der Zwischenzeit hat ein YouTuber die Absturzstelle aufgesucht, wie in dem Video unten zu sehen ist. ➤ Mehr lesen: Russlands MiG-41 soll die Wunderwaffe gegen den US-Kampfjet F-47 werden Eigenartige Wendung Nun kam es zu einer bizarren Wendung: Die US-Luftwaffe hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit dem FBI eine mutmaßliche Manipulation der Unglücksstelle untersuchen. ➤ Mehr lesen: Air Force: Stealth-Bomber mit „Dutzenden“ Raketen für Luftkampf gegen China

Mysteriöse Objekte entdeckt Am 3. Oktober kehrte nämlich das Militär zur Absturzstelle zurück und hat dort mysteriöse Dinge entdeckt - darunter die Überreste einer inaktiven Übungsbombe sowie ein Flugzeugpaneel unbekannter Herkunft. Diese Objekte müssen nach dem Vorfall und nach den Aufräumarbeiten dort platziert worden sein, heißt es in einer Mitteilung des 432. Wing der US Air Force zu deren Arsenal das abgestürzte Fluggerät gehörte. ➤ Mehr lesen: Russland fängt US-Flugzeug ab, das mit geheimen Sensor ausgestattet ist All das wirft zahlreiche Fragen auf: Warum kehrt das Militär überhaupt zur Absturzstelle zurück, wenn sie eine Woche vorher die Aufräumarbeiten beendet haben? Was haben sie dort gesucht oder vermutet? Und warum macht die US-Luftwaffe überhaupt so einen Wirbel um den Absturz? Der 432. Wing der Air Force betreibt hauptsächlich MQ-9 Reaper-Drohnen, die längst nicht mehr geheim sind. Bei früheren Abstürzen solcher Drohnen wurde längst nicht so sensibel reagiert, schreibt The War Zone. ➤ Mehr lesen: Trumps "Superflieger": Erste F-47 wird gebaut

Eine MQ-9 Reaper-Drohne bei einer Übung © US Air Force

Geheime Drohnen? Allerdings betreibt das 432. Wing nicht nur Reaper-Drohnen. Welche weiteren Fluggeräte diese Abteilung getestet haben könnte, ist unklar. Es wäre denkbar, dass es sich bei dem abgestürzten Fluggerät um eine geheime RQ-170 Sentinel gehandelt hat. Dieser Typ wird in der Regel aber von anderen Einheiten betrieben. Es wäre natürlich auch möglich, dass der 432. Wing eine Weiterentwicklung der MQ-9-Drohne getestet hat, eine neue Konfiguration oder ein Modell, das mit geheimen Komponenten ausgestattet war. ➤ Mehr lesen: Das ist die neue mysteriöse Spionage-Drohne der USA

Das einzige offizielle Bild einer RQ-170 Sentinel Drohne, aufgenommen auf der Andersen Air Force Base in Guam im Pazifik. © US Air Force