Saudi-Arabien plant Luxus-Stadt für Megayachten

Bei all den größenwahnsinnigen Bauprojekten, die Saudi-Arabien in den vergangenen Jahren angekündigt hat, kann man schnell den Überblick verlieren. Für die 170 Kilometer lange Bandstadt The Line und zahlreichen weiteren Vorhaben will das Land insgesamt mehr als 1,5 Billionen Dollar in die NEOM-Projekte investieren.

Vor einigen Tagen wurde das nächste Projekt angekündigt: Jaumur, eine Luxus-Stadt am Meer für rund 6.000 Superreiche. Der Ort soll im Golf von Akaba errichtet werden und vorwiegend per Privatyachten erreichbar sein.

Luxus-Stadt am Meer

Daher ist dort ein Yachthafen geplant, der für die größten Superyachten der Welt ausgelegt sein soll, wie es in der Beschreibung des Projekts heißt. Die Marina werde demnach von einem 1,5 Kilometer langen Vorbau im Meer vom Seegang geschützt.

