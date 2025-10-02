Schuss ließ Zehntausende in Texas offline gehen

Mit welcher Schusswaffe das Kabel getroffen wurde, ist unklar (Symbolbild).

Ein überirdisches Glasfaserkabel bei Dallas wurde von einer Kugel getroffen. Das hatte schlimme Folgen.

Vergangenen Freitag hatten etwa 25.000 Menschen im US-Bundesstaat Texas plötzlich kein Internet mehr. Auch Telefonverbindungen und Kabelfernsehen waren unterbrochen. Der Grund war durchaus kurios. Ein Querschläger hatte in der Nähe der Millionenstadt Dallas ein Kabel getroffen, wie 404media berichtet.

Details zur Schusswaffe unbekannt „Der Ausfall wurde durch ein Glasfaserkabel verursacht, das durch eine verirrte Kugel beschädigt wurde“, erklärt die Betreiberfirma Spectrum gegenüber 404media. Auf Reddit beschwerten sich Nutzerinnen und Nutzer aus Dallas, aber auch vielen weiteren Städten, über das Problem. Genauere Hintergründe zu dem Vorfall sind nicht bekannt, etwa welche Waffe involviert war, oder ob jemand zu Schaden gekommen ist. Texas hat laxe Waffengesetze und führt keine offizielle Statistik über Schusswaffen im Bundesstaat. ➤ Mehr lesen: Globaler Ausfall bei Starlink sorgt für schadenfrohe Meme-Flut Überirdische Glasfaserkabel Hierzulande werden Glasfaserleitungen üblicherweise unterirdisch verlegt. So sind sie besser vor äußeren Einflüssen – Unwetter, Sabotage oder ggf. auch Schüsse – geschützt.

Glasfaserkabel werden bei uns hauptsächlich unterirdisch verlegt. © Getty Images/iStockphoto / deepblue4you/iStockphoto