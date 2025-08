The Line strauchelt: Nächste grüne Wüstenstadt bereits in Planung

In der Nähe von Dubai soll eine Stadt aus dem Boden gestampft werden, die an The Line erinnert.

In Saudi-Arabien soll eine 170 Kilometer lange Bandstadt aus dem Wüstenboden gestampft werden. 500 Meter sollen die verspiegelten Gebäude von The Line in die Höhe ragen. Die Science-Fiction-Stadt wäre somit eine Aneinanderreihung von 2.881 Wiener DC Tower.

Damit die geplante Höhe erreicht wird, müsste man jeweils 2 DC Tower übereinander stellen. Da 2 Reihen notwendig wären, käme man insgesamt auf eine Gebäudemasse von rund 11.524 DC Tower.

Kein Wunder also, dass es an der Machbarkeit von The Line grobe Zweifel gibt. Immer wieder heißt es, dass das Projekt zurückgefahren und stark verkleinert wurde. Die Projektverantwortlichen wollen davon allerdings nichts wissen und versuchen an den ursprünglichen Plänen festzuhalten.

Realistischerer Ansatz

Nun lassen auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit Plänen für eine grüne Wüstenstadt aufhorchen. Die Khalid Bin Sultan City weist einige Ähnlichkeiten zur saudi-arabischen The Line auf, verfolgt aber einen deutlichen realistischeren Ansatz.

