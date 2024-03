KI direkt am Handy: Asus stellt neues Flaggschiff vor

Unterscheiden sollen sich in erster Linie die Zielgruppen , wie Asus erklärt. Während das Zenfone 11 Ultra eine breite Masse ansprechen soll, richtet sich das ROG Phone 8 Pro mit seiner speziellen Kühlung hauptsächlich an Gamer*innen .

Wer an Asus denkt, hat vermutlich als erstes Mainboards sowie GeForce - und Radeon-Grafikkarten im Sinn. Asus stellt aber auch Smartphones her. Und hier hat sich das taiwanesische Unternehmen in den vergangenen Jahren als Hersteller des letzten kleinen und leistungsfähigen Android-Phones einen Namen gemacht.

Kein Abo für die KI-Tools

Außerdem gibt es sogenannte KI-Hintergrundbilder. Dabei kann man vordefinierte Schlagworte angeben und die KI generiert ein passendes Wallpaper. Auch Suche am Handy und das Noise Cancelling während eines Telefonats, seien KI-getrieben. Welches KI-Modell dahintersteckt, hat Asus nicht verraten.

Während all die genannten KI-Features am Smartphone stattfinden, ist eine Cloud-Verbindung notwendig, wenn man sich Texte oder transkribierte Passagen zusammenfassen lassen will. Asus verspricht, dass es kein kostenpflichtiges Abo-Modell für die KI-Tools geben wird, gibt aber zu bedenken, dass die KI-Sachen sich noch in einer Beta-Phase befinden.

➤ Mehr lesen: Google Pixel 8 im Test: Wenig Geld für eine Spitzenkamera

Highend-Eckdaten, schwacher Software-Support

Ansonsten kommt das Zenfone 11 Ultra mit den üblichen Flaggschiff-Spezifikationen: Kamera mit Gimbal-Stabilisierung, 3-fachen optischen Zoom und einem hellen, 144 Hz AMOLED-Screen, der von Corning Gorilla Glass Victus 2 geschützt ist.

Angetrieben wird das Handy von einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm). Die Ladeleistung kommt auf 65 Watt und als eines der letzten Highend-Handys gibt es einen herkömmlichen 3,5mm-Kopfhöreranschluss.

Enttäuschend ist der Software-Support. Hier gibt es lediglich 2 Jahre Android-Upgrades und 4 Jahre Sicherheits-Updates. Für ein Flaggschiff-Handy ist das ziemlich mickrig. Die Konkurrenz hat da zum Teil deutlich mehr zu bieten.

➤ Mehr lesen: Xiaomi 14 mit Leica-Kamera im Test: Was kann das neue HyperOS?