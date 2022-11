Black Friday: Diese Tech-Angebote lohnen sich

Smartphones, Tablets und Wearables liegen bei Samsung am diesjährigen Black Friday gar nicht so sehr im Fokus. Wer aber auf der Suche nach günstigen Speichermedien ist, sollte sich im Samsung-Shop auf Amazon umsehen:

Vergünstigte Dienste und Services

Auch abseits der unzähligen Hardwareangebote der großen Händler und Hersteller gibt es viele Schnäppchen zu entdecken. Zahlreiche Dienste und Services bieten etwa ihre Premium-Accounts oder Bezahl-Abos am heutigen Rabatt-Freitag zu vergünstigten Preisen an.

Die Rede ist beispielsweise von VPN-, Streaming- und Cloud-Speicher-Anbietern, sowie App- und Software-Anbietern. Wer schon länger überlegt, sich einen solch kostenpflichtigen Dienst zuzulegen, sollte am Black Friday einen Blick darauf werfen, ob es möglicherweise günstiger angeboten wird.

MediaMarkt: Online und vor Ort

Die Händler MediaMarkt und Cyberport bieten spezielle Angebote in ihren Filialen sowie in den dazugehörigen Online-Shops. Welche Produkte in den jeweiligen Standorten vergünstigt zu haben sind, lässt sich am besten mit einem Besuch vor Ort herausfinden - die Deals gelten meist nur solange der Vorrat reicht oder sind zeitlich begrenzt.

MediaMarkt bietet auf seiner Website einen Überblick über die vergünstigten Produkte. Darunter sind verbilligte TV-Geräte von Samsung, Sony und LG, es gibt Tablets und Notebooks sowie günstigere Smartphones von Samsung, Vivo, Oppo, Nokia und Xiaomi.