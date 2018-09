Das sind die besten iPhone-Konkurrenten mit Android

Hochpreisige Konkurrenz

Apple ist vermutlich nicht ganz unschuldig daran, dass sich auch Hersteller von Android-Geräten ihre Handys einiges kosten lassen. Samsungs laut futurezone-Test bislang bestes Smartphone ist das vor kurzem veröffentlichte Galaxy Note 9. Mit 6,4 Zoll OLED-Display zählt es zu den größeren Geräten am Markt. Das Handy hat so ziemlich alles in sich verpackt, was technisches möglich ist. Mit einer Pixeldichte von 516 PPI ist seine Anzeige auch schärfer als die des iPhone Xs und des Xs Max. Dazu gibt es den im Gerät verstaubaren Stift. Für das Galaxy Note 9 muss man aber mindestens stolze 999 Euro hinlegen.