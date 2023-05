iPhone stark reduziert: Yesss verkauft Handys besonders günstig

Der zu A1 gehörende Mobilfunker-Diskonter Yesss hat für den morgigen 25. Mai einen sogenannten "Happy Day" ausgerufen. An diesem Tag werden über die Website des Mobilfunkanbieters zahlreiche Smartphones zu besonders niedrigen Preisen verkauft.

Wir haben uns die Preise angesehen und mit den aktuellen Angeboten auf Vergleichsplattformen verglichen (Stand 24.5.): Die Yesss-Aktionspreise der einzelnen Handys sind zum Teil tatsächlich bedeutend niedriger. Jedenfalls sind sie zumindest einen Blick wert.

Ersparnis von mehreren Hundert Euro möglich

So kann man sich an dem Aktionstag beim Kauf eines iPhone 14 Plus mehr als 170 Euro sparen – das Xiaomi 12 Pro wird um rund 171 Euro günstiger verkauft und wer sich ein Microsoft Surface Duo 2 zulegt, erspart sich sogar 531 Euro.