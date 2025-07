Endlich ein Roboter, der die Wäsche macht

Zumindest erledigt Figure 02, so der Name des Robo-Modells, einen Teil der Arbeit. Er belädt die Waschmaschine – ein Wäschestück nach dem anderen. Das Ganze dauert zwar gefühlt ewig, seine Bewegungen schauen aber sehr flüssig aus.

Für manche zu flüssig. Auf X vermuten einige User, dass der Roboter ferngesteuert wurde. Adcock stellt aber klar, dass das hier nicht passiert ist. Figure 02, der die Waschmaschine eingeräumt hat, hat dies mithilfe von Helix bewältigt, dem KI-Modell von Figure. Das will das kalifornische Unternehmen zukünftig auch anderen Roboterherstellern verkaufen.

➤ Mehr lesen: US-Armee beschützt Flughäfen mit Roboter-Kojoten auf Rädern

Arbeiten in der Fabrik

Dass schon in ein paar Jahren Figure 02 den Haushalt schmeißt, ist aber eher unwahrscheinlich. Zwar zeigt Figure immer wieder Videos der Roboter bei der Hausarbeit oder in der Küche, der Fokus dürfte aber aktuell vorrangig auf der Entwicklung für Industriekunden liegen. So hat der Roboter etwa schon in einem BMW-Werk probegearbeitet.