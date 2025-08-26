Saudische KI-Firma launcht einen Halal-Chatbot

Die neue App soll im Einklang mit islamischen Werten stehen und zensiert bei unangemessenen Fragen.

Humain ist ein KI-Unternehmen aus Saudi-Arabien, das im Mai 2025 von Mohammed bin Salman gegründet wurde. Er ist gleichzeitig Kronprinz und Premierminister des arabischen Staates, der seinen Bürgern strenge Sitten- und Verhaltensregeln im Einklang mit den Gesetzen der islamischen Scharia auferlegt.

Nun hat Humain einen Chatbot präsentiert, der mit den saudischen Werten kompatibel sein soll – also „halal“ ist. Die App „Humain Chat“ soll eine Chatbot-Alternative für muslimische Menschen sein, die ein sittengerechtes Leben führen wollen.

Wie kann ein Chatbot halal sein?

Der Humain-Chatbot wurde mit Bedacht auf islamischen Regeln und kulturellem Erbe auf Grundlage des Sprachmodells (LLM) Allam entwickelt, wie das Unternehmen laut Bloomberg am Montag mitteilte. Die erste Version ist nur in Saudi-Arabien verfügbar und soll zweisprachig auf Englisch und Arabisch funktionieren. Ein weiteres Plus: „Humain Chat“ soll sogar mehrere Dialekte wie Ägyptisch und Libanesisch beherrschen.

Halal ist nach islamischem Glaubensrecht alles, was „erlaubt“ ist. Viele Dinge können halal sein: Bestimmte Lebensmittel wie das Fleisch von gewissen Tierarten, die auf bestimmte Weise geschlachtet wurden, Finanzprodukte oder Verhaltensweisen im öffentlichen Raum. Es ist alles halal, was im Sinne der islamischen Ethik richtig und gut ist. Im Gegensatz dazu steht das Verbotene, es wird mit haram bezeichnet.

Tareq Amin, der CEO des Tech-Unternehmens sagte, dass der Launch „einen historischen Meilenstein in unserer Mission darstellt, eine souveräne KI zu entwickeln, die sowohl technisch fortschrittlich als auch kulturell authentisch ist.“ Bei der Entwicklung habe sein Unternehmen vor allem auf saudische Experten gesetzt. Von insgesamt 120 KI-Spezialisten sei die Hälfte weiblich gewesen.

